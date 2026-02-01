Fler förväntas åka fast med nya fartkamerorna – "Väldigt glada"

Bild tagen med ny kamera med högre bildupplösning jämfört med äldre. Med de nya förväntas fler kunna bötfällas för hastighetsöverträdelse, rattsurfning och för att ha kört utan bilbälte. Foton: Polisen

Fartkameran vid mellersta infarten till Hultsfred är en av 33 i Kalmar län. Ingen av de nya med bättre kamera placeras dock i vårt län just nu, uppger Trafikverket. Foto: Lotta Madestam

Fler förare förväntas åka fast med de nya fartkamerorna som tar skarpare foton. I Kalmar län blir det noll nya – just nu. – Syftet är att öka trafiksäkerheten och göra det lättare att identifiera förare vid trafikbrott, säger Sabina Enback.

Hon är gruppchef för polisens sektion för automatisk trafikkontroll i Kiruna, där bilder tagna i hela landet hanteras.

– Vi får in bilder på hastighetsöverträdelser, och våra utredare granskar dem, bildredigerar dem och så utreds brotten här, säger Sabina Enback.

Hon ser positivt på att befintliga fartkameror ska få nya kameror med högre bildupplösning inmonterade under året.

– Vi har ett antal nya kameror som etablerades och som togs i bruk i slutet av förra året, så det är väldigt nytt, men vi har börjat få in bilder som skickas från de här nya kamerorna.

Avsevärt skarpare

Effekten märks redan.

– Vad vi ser är de tagna bilderna avsevärt skarpare. Just under vinterperioden är bildkvalitén försämrad, där det kanske är svårt att identifiera föraren, och det är svårt att se om föraren håller i mobiltelefon eller inte använder bilbälte. Men med de nya kamerorna är bilderna skarpare, så vi ser fram emot att de här kamerorna blir fler helt enkelt, säger hon och fortsätter:

– Så vi är väldigt glada över att de här är uppe för det leder till ökad trafiksäkerhet. Tidigare har det varit en andel som vi känner att det inte blir rättssäkert om vi utreder. De kan vara suddiga, det är reflektioner och så vidare, och då kan vi så klart inte utreda dem.

Fotar slumpmässigt

De nya kamerorna kan också känna av om en omkörande bil kör för fort. Det är en andra nyhet.

– Det finns en fordonsutpekning på de nya bilderna. Har vi en tvåfilig väg och två bilar bredvid varandra så ser vi nu exakt vilket fordon det är som kör för fort, säger Sabina Enback och tillägger att kamerorna alltid är igång, men att de inte alltid fotar.

– Mätningar visar att det ger större effekt på trafiksäkerheten, när de fotar slumpmässigt.

Räddar många liv

Hon är dock väl medveten om att allmänheten tycker både si och så om fartkameror.

– Vi har gjort mätningar som visar att om vi har trafiksäkerhetskameror uppe på våra vägar, så räddar det 20 liv och fler än 70 människor från att bli allvarligt skadade i trafiken varje år. Så det är därför vi gör det här helt enkelt, samtidigt som det bidrar till bättre miljö när förare kör långsammare.

Det är Trafikverket som ansvarar för etablering och drift. Enligt Per Hurtig, nationell samordnare ATK, finns det idag 33 kameror runt om i Kalmar län.

Hur många sådana här nya kameror placeras i vårt län?

”Inga just nu”, svarar han på mail.

Enligt Hurtig är planen att bygga ut 200 nya fartkameror i landet och byta ut 500 som uppnått teknisk livslängd under 2026.

”Det är ingen specifik satsning utan vi har satt upp 150-200 nya i landet varje år. Att vi byter ut en del gamla är inte heller unikt utan ett normalt utbyte av teknisk utrustning när livslängden har uppnåtts. Funktionen är precis densamma, det blir lite bättre bilder då kameratekniken utvecklats och ger Polisen lite bättre möjlighet att utreda men det är marginellt. Ungefär som när man byter telefon, samma funktioner men bättre kamera”, uppger Per Hurtig.