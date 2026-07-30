Arbetsmiljöverket kräver åtgärder på förskola

Arbetsmiljöverket kräver ett par ändringar på en förskola i Vimmerby. Man fann att skyddsutrusning inte användes trotts att den fanns och att en ögonspolningsanordning måste upp i diskrummet. Foto: MostPhotos

Arbetsmiljöverket ger kommunens förskola i Nybble ett par anmärkningar efter en inspektion i mitten av juli. Man fann att köket på förskolan i stort sett var bra men att man vill se åtgärder om skyddsutrustning och ögonspolning.

Inspektionen gjordes den 14 juli och den första anmärkning kommer sig av att man hanterar frätande rengöringsmedel utan att använda rätt skydd. Man fick veta av arbetstagarna att de inte använder sig av skyddsglasögon och skyddshandskar, trots att dessa finns.

I rapporten konstaterar man att det innebär en risk för skador på huden och ögonen. Arbetsgivaren ska se till att glasögonen och handskarna används när man hanterar frätande rengöringsmedel.

Måste ordna ögonspolningsanordningen

Anmärkning nummer två kommer sig av att det saknades ögonspolningsanordning i diskrummet där frätande maskindiskmedel hanteras. Arbetsgivaren måste se till att mängden spolvätska är tillräcklig, tempererad och av god kvalitet enligt rapporten.

En oanmäld återkontroll kommer att ske efter den 15 oktober.