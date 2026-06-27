NY VARNING FÖR KALMAR LÄN – RISK FÖR ÅSKOVÄDER

SMHI varnar för ett rejält åskoväder under söndagen, men de lokala variationerna i länet väntas stora.
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Det är mellan 10-16 som ett åskoväder drar in över länet. Det kan bli mycket kraftiga regnskurar och rejält blåsigt, till och med stormbyar. SMHI har nu utfärdat en gul varning för hela länet förutom Öland.
”Ett område med regn- och åskskurar, som kan vara kraftiga, rör sig in från sydväst och rör sig österut. I samband med detta risk för blåsigt väder med mycket hårda vindbyar till stormbyar. Även lokal risk för hagel. Det kommer förekomma stora lokala variationer och det är osäkert var de kraftigaste åskskurarna och vindbyarna inträffar”, skriver SMHI.
SMHI varnar för översvämningar och blixtnedslag. Här kan du se tipsen:
- Översvämningar kan uppstå i till exempel källare och dagvattensystem. Se över om du kan täta din källare, eller flytta på föremål som riskerar att skadas av vatten.
- Rensa hängrännor, dagvattenbrunnar och andra vattenvägar så att vattnet kan rinna bort obehindrat.
- Vägar och viadukter kan översvämmas, undvik att köra genom vattensamlingarna.
- Restider kan bli längre då det kan vara dålig sikt och risk för vattenplaning. Avsätt längre tid för din resa och anpassa hastigheten.
- Det kan vara farligt att vistas utomhus när det blixtrar mycket. Håll dig borta från höga saker, till exempel träd och stolpar, och undvik att bada.
- Blixtnedslag kan orsaka störningar i el- och telenät samt i tåg- och flygtrafik, och det finns risk att bränder uppstår.