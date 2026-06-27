NY VARNING FÖR KALMAR LÄN – RISK FÖR ÅSKOVÄDER

SMHI varnar för ett rejält åskoväder under söndagen, men de lokala variationerna i länet väntas stora. Foto: MostPhotos

Den orangea varningen för värmen över Kalmar län ligger kvar ända till måndag. Nu kompletteras den med en varning för åskoväder under söndagen.

Det är mellan 10-16 som ett åskoväder drar in över länet. Det kan bli mycket kraftiga regnskurar och rejält blåsigt, till och med stormbyar. SMHI har nu utfärdat en gul varning för hela länet förutom Öland.

”Ett område med regn- och åskskurar, som kan vara kraftiga, rör sig in från sydväst och rör sig österut. I samband med detta risk för blåsigt väder med mycket hårda vindbyar till stormbyar. Även lokal risk för hagel. Det kommer förekomma stora lokala variationer och det är osäkert var de kraftigaste åskskurarna och vindbyarna inträffar”, skriver SMHI.

SMHI varnar för översvämningar och blixtnedslag. Här kan du se tipsen: