Bostadsrättsföreningen går i bräschen – satsar på laddplatser för elbilar

Projektet påbörjades våren 2017. Under årsmötet några månader senare lyftes idén och gensvaret blev positivt.

– Det var ett 70-tal personer och det mottogs väldigt väl. Det kändes skönt. Dagarna efteråt kom det fram flera personer och berättade att de tyckte det var intressant. Vissa sa att de har barn i Stockholm med elbil och att det här är jättebra för dem, säger Mats Bo Johansson.

Tillsammans med Jan-Erik Svensson gjordes en omfattande utredning och ansökan skickades in i september 2018. Det dröjde innan svaret kom, men det blev åtminstone positivt.

Totalt innebär satsningen en kostnad på drygt 60 000 kronor. Hälften av det får man tillbaka i bidrag från Klimatklivet.

– Vi fick beskedet att ansökan beviljades i november.

Besökte annan förening

Även om det förstås innebär en kostnad är det ganska små pengar i sammanhanget.

– Det är en ganska ringa kostnad och inte minst när vi får tillbaka hälften. Det kommer ta lite tid innan investeringen är betald, men en ny tvättmaskin ligger på drygt 100 000 kronor och nya lägenhetsdörrar som vi har bytt ligger på 1,5 miljoner kronor. Det är en droppe i havet det här, säger Mats Bo Johansson.

– Det är en serviceåtgärd av oss, säger Jan-Erik Svensson.

Inför satsningen letade man upp en förening i Skäggetorp, Linköping, som gjort det här tidigare.

– Vi var där på studiebesök en hel dag. Det är kul att vi är föregångare. Vi är en stor förening med 152 lägenheter, men det finns ett antal andra stora bostadsrättsföreningar här, men där det inte finns laddmöjligheter. Det känns kul att vi går först, säger Jan-Erik Svensson.

Mats Bo Johansson har själv en elbil och tror att det kommer bli vanligare framöver.

– Det finns tankar på hur vi ska gå vidare, men det handlar om ekonomi också. Vi får se hur det blir.

– Det tar ändå tid med såna här projekt och man ska ha mycket kontakt med myndigheter. Det är ganska byråkratiskt. Vi har även tankegångar framåt om att göra en energikartläggning för hela området. Det kan bli så att vi sätter upp paneler på taket i framtiden, men det får vi se. Det finns att göra om man vill.

"Vävas in i samhällsstrukturen"

Skulle fler satsa på elbilar kan det förstås bli en intäkt för bostadsrättsföreningen på sikt.

– Föreningen tjänar 67 öre per laddad kilowattimme, säger Mats Bo Johansson, som är mycket intresserad av ämnet:

– 87 procent av alla världens städer har skadliga värden för människor. I Europa dör 800 000 människor varje år på grund av förorenad luft. Vi måste minska det och såna här saker måste vägas in i all bostadsplanering. Det måste vävas in i samhällsstrukturen, säger han.