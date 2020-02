Priset på skogsmark är rekordhögt: "Klimatsmart att köpa skog"

Aldrig tidigare har priset på skogsmark varit så högt som nu. I södra Sverige ligger priset på 669 kronor per kubikmeter – en enorm ökning sett ur ett tioårsperspektiv. – Intresset för att äga skog är väldigt högt, säger Magnus Edmark, mäklare på LRF Konsult.

Ökningen i södra Sverige är remarkabel. Ur ett tioårigt perspektiv är ökningen hela 35 procent och på fem år 22 procent. Bara det senaste året har priset på skogsmark gått upp med 5,8 procent.

Anledningen? Stort intresse för att äga skog, tror Magnus Edmark och Magnus Christiansson.

– Mjuka värden är väldigt viktigt. Det är härligt att äga och ha nära till sin skog. I större tätorter är det högre priser. Intresset av att äga skog är överlag väldigt stort. I södra Sverige bor det mycket folk och det är tätt med industrier här. Om man tittar på Norrlands inland, som har backat de senaste tio åren, är det långt till industrier och därmed längre transporter, säger Magnus Christiansson, mäklare på LRF Konsult i Vimmerby och Västervik.

– Men den enskilt viktigaste faktorn är virkesvolymen när man säljer skogsmark. Men mjuka värden tenderar att vara lika viktigt, som bra jakt, att det är vackert och fina trädslag, säger Magnus Edmark.

Lågt utbud

I Sverige som helhet ligger priset per kubikmeter skog på 449 kronor. Då sticker södra Sverige ut med 699 kronor per kubikmeter och norra Sverige med 273 kronor per kubikmeter.

699 kronor är det högsta priset någonsin.

– En anledning kan vara att utbudet är relativt lågt. Det är bara 20 procent som kommer ut på marknaden. Vanligare är att sälja direkt till en granne eller att det sker en familjeöverlåtelse. Det är många affärer som händer här, men som inte syns utåt för att de aldrig går ut på den öppna marknaden.

Det skulle dock kunna förändras i framtiden.

– Känslan är att det ökar något med försäljningar på öppna marknaden. Åldern stiger på de som äger skog och det är inte längre lika självklart att ta över föräldragården. Trenden i statistiken är att fler köper skog för första gången. 65 procent av de som köper äger redan skog och utökar sitt skogsinnehav.

Fortsätter uppåt?

Oro har funnits för att granbarkborreangreppen och ett sänkt virkespris skulle påverka prisutvecklingen. Men det märks inte av.

– Man har nästan trott att priserna skulle gå ner och det kanske det gör också, men det har inte slagit igenom ännu. Fortsatt är det uppåt och det kan bero på att man tänker långsiktigt. Räntan är låg och Riksbankens prognos är att den fortsatt ska vara låg. Känslan är väldigt positiv även om det finns bekymmer. De som rör sig på marknaden tänker långsiktigt och ser det som en långsiktig investering.

1995 låg priset på strax över 250 kronor. Kan kurvan fortsätta likadant i 25 år till?

– Jag tror på det, faktiskt. Skogen är ett långsiktigt ägande och vi kommer hitta ännu mer i skogen än vi redan gjort. Vill man vara klimatsmart köper man en hektar skog. Fler och fler tänker på klimatet och det finns många nya användningsområden där skogen kan spela en stor roll.

Magnus Edmark säger att många väljer skogen före börsen i dåliga tider.

– Blir det sämre på börsen plockar många ut sina pengar och investerar i skog. Det är trygga investeringar. Inte hög direktavkastning men förhållandevis tryggt.

Vilken är den största oron?

– Granbarkborren ska tas på allvar. Sedan är det globalt. Det är världskonjunkturen och virkespriserna. Men främst är det konjunkturen i världen.

"Större intresse"

Regionalt finns det inte lika säkerställd statistik på, men det går att säga att priserna är lägre närmare kusten.

– Det finns ett större intresse i Vimmerby och Hultsfred än i Västervik. Samtidigt är det så att man får mycket mjuka värden närmare kusten. Men något lägre priser är det i Västervik generellt, även om det finns en del större gods i Västervik.

En snittgård ligger på ungefär 50 hektar.

– Sedan kan det förstås variera mycket, men det är ett ungefärligt snitt.