Stigande skogsmarkspriser når nya rekordnivåer – så stor är ökningen i vårt område

Marknaden för skogsfastigheter var het i hela landet under förra året och priset för skogsmark gick upp med drygt elva procent i landet. Uppgången var procentuellt sett störst i södra Sverige där priset steg med 13,8 procent till 817 kronor per skogskubikmeter. Foto: MostPhotos

Ludvig & Co är Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter och har summerat 2021 års försäljningar. Redovisnings- och rådgivningsföretaget delar in landet i norra, mellersta och södra Sverige och mer detaljerat i tio olika prisregioner.

Coronapandemin har inte gjort att efterfrågan på skog minskat utan efterfrågan och prisuppgången för skogsmark har ökat.

Så mycket har skogspriserna ökat

Det genomsnittliga priset för skogsmark, uttryckt som kronor per skogskubikmeter, var för hela landet 535 kronor under 2021, en uppgång på 11,3 procent jämfört med föregående år. Uppgången är föga oväntat störst i södra Sverige där priset steg med 13,8 procent till 817 kronor per skogskubikmeter. Om man tittar specifikt för Småland är kostnaden 756 kronor per skogskubikmeter och en uppgång med 7,2 procent.

– Kurvan har varit stigande under många år. I Småland har priserna ökat med 14 procent på fem år och 25 procent på tio år, säger Magnus Christiansson, fastighetsmäklare på Ludvig & Co.

För att få en enklare uppfattning om vad det innebär tittar Ludvig & Co på hur många hektar man får för tre miljoner. Det handlar om 24 hektar i södra Sverige och betydligt mer, 84 hektar, i norra Sverige. I Småland är det 27 hektar för tre miljoner kronor och 4 000 skogskubikmeter.

– Det har sina förklaringar att det är en stor skillnad mellan södra och norra Sverige. En del är att det växer så mycket sämre i norr med en kort växtsäsong och sämre produktionsförmåga på marken. Det finns också färre människor som vill köpa i Norrlands inland, säger Magnus Christiansson.

Hög medelålder på säljare

62 procent av köparna i Sverige har mark sedan tidigare och köper till mer skog och 38 procent är förstagångsköpare. Motsvarande siffra i Småland är 68 procent och 32 procent.

– Vi märker att det är stort intresse från de som redan har skog och det kan vara lättare att köpa mer. Vi har en känsla av att de som köper för första gången ökar. Det är delvis populärt att bo på landet och köper man en gård så är det oftast skog på den, säger Christiansson.

40 procent av de som säljer skogsfastigheter är kvinnor och 23 procent av de som köper är kvinnor. Medelåldern på säljare är 67 år och köpare 53 år.

– Det är ganska hög ålder i båda fallen. Tydligt att man behåller skogen så länge man orkar och det är inte bara ett jobb utan en livsstil eller en fritidssysselsättning som man vill ägna sig åt när man har blivit pensionär. Säljaren har kanske ingen som vill ta över och då behåller man det ännu längre upp i åldern. På köparsidan är det att man har större möjlighet att köpa när man blir äldre, säger Christiansson.

"Stigningen har pågått under lång tid"

Magnus Kristiansson tycker på det stora hela att det är positivt att priserna går kraftigt uppåt i hela landet.

– Priserna har stigit mycket de senaste åren och stigningen har pågått under lång tid. Det har följts åt i hela landet. Vi har som sagt betydligt högre priser i söder än i norr. Uppgången har varit på liknande sätt i norra Sverige även om det är relativt billigt där.

Finns det något som gör dig orolig inför de kommande åren?

– Låneräntan är viktig och har varit låg under lång tid så marknaden har vant sig vid den låga räntan. Skulle den sticka iväg så kan det ge en mattning på priserna. Det andra som styr är hur mycket man får när man avverkar virket och där har vi haft bra priser de senaste åren.