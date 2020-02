Det blir soligt på torsdag under den här veckan. Foto: Pixabay

Den som gillar sol får passa på under torsdagen. Då väntas solsken i regionen.

Även på fredag kan det bli några soltimmar, men i övrigt är det gråväder och runt fem grader som gäller. Nederbörd blir det under helgen med cirka 0,5-1 mm snöblandat regn under lördagen och mellan 5-8 millimeter regn på söndagen. I Hultsfred och Västervik kan det också falls en del nederbörd under onsdagen.

Även efter att ovädret dragit förbi regionen kan det bli en hel del starka vindar under kommande vecka.