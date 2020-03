Inga lokala gymnasieelever på UF-mässan: ”Fattat beslutet utifrån oron”

Oron för coronaviruset ställer det till för många evenemang och dagens UF-mässa i Kalmar saknar gymnasieelever från Hultsfred, Vimmerby och Västervik.

– Ja, tyvärr. Det var inget lätt beslut att fatta. Däremot är det baserat utifrån den situation som vi befinner oss i med hänvisning till coronaviruset. Vi följer direktiven och informationen som finns hos Folkhälsomyndigheten samtidigt har vi ett arbetsmiljöansvar, både för personal och elever. Det är utifrån oron som finns som vi har fattat beslutet, säger Mikael Pettersson, rektor på Hultsfreds gymnasium.

"En starkt bidragande orsak"

På tisdagen konstaterades de två första fallen av det nya coronaviruset i Kalmar län, något som givetvis har spelat en avgörande roll i gymnasieskolornas beslut.

– Det var en starkt bidragande orsak till att vi, sent i går kväll, beslutade oss för att ställa in vår medverkan. Tidigare under tisdagen bedömde vi dock att vi skulle kunna åka dit men det blev allt för tydligt att vi var tvungna att avbryta. Vi hade planerat resan ner tillsammans med Vimmerby gymnasium så vi gör det med dem. De har också beslutat att ställa in men de hade redan två elever på plats.

Det var tänkt att över 50 UF-elever från Hultsfreds gymnasium skulle ha åkt buss ner till Kalmar på onsdagen men nu blev det alltså inte så.

Vad har eleverna haft för reaktioner på beslutet?

– Det är såklart en besvikelse. Men just utifrån elevernas oro har vi fattat beslutet så det finns en stor förståelse, till och med en lättnad hos många. Vi tänker som kompensation ha en lokal UF-mässa framöver.

"Ställt ut i caféterian"

Anna-Kristina Mäkitalo, rektor på Vimmerby gymnasium, berättar att de fattade samma beslut som Hultsfred på sena tisdagskvällen.

– Det är med anledning av coronaviruset, att det har spridit sig till Kalmar län. Vi valde därför att ställa in. Vi har två företag på plats i Kalmar, de hade redan monterat upp sina montrar och var på plats så de fick själva välja om de vill ställa ut eller inte, säger Anna-Kristina Mäkitalo och fortsätter:

– Det är jättetråkigt, eleverna har jobbat jättemycket med sina montrar och de har fått ställa ut sina montrar i caféterian på skolan. Vi får se om vi kan göra en aktivitet längre fram beroende på hur det ser ut med folksamlingar och läget med coronaviruset, säger Anna-Kristina Mäkitalo.

"Rotar inte mer i det"

Anna Hofvergård, regionchef på Ung Företagsamhet, berättar att UF-mässan arrangeras precis som vanligt även om det inte finns några besökare.

– Folk är ganska lugna och förstår mitt beslut. De är också glada att de får vara med på UF-mässan, de har kämpat länge med detta. Vi har inga besökare utifrån utan det är bara lärare, jury och vissa inbjudna till näringslivslunch som är med, säger Anna Hofvergård.

Det är 450 elever på UF-mässan och det är tre gymnasieskolor – Västervik, Vimmerby och Hultsfred – som inte är på plats.

– Jag antar att det är ett kommunbeslut så jag rotar inte mer i det. Jag respekterar deras beslut, det är inget som jag kan påverka.

Vår tidning har vid upprepade tillfällen försökt att nå Västerviks gymnasiums gymnasie- och vuxenutbildningschef, Jörgen Jonsson, men utan framgång.