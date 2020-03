Winglyckes morddrama i Vimmerby blir ljudbok – släpps i morgon

I somras släppte Michaela Winglycke, uppvuxen i Mariannelund och Vimmerby, sin allra första bok. Debuten "Jag tvivlar på ditt ord" är en deckare där handlingen kretsar kring ett mord på en turist i ett Astrid Lindgrenskt Vimmerby.

Inte långt senare kom hennes andra bok, "Allt som är rätt", som också den utspelar sig i Vimmerby.

I morgon släpps hennes förstlingsverk som ljudbok av förlaget Word Audio Publishing International.

– Det här känns jätteroligt och spännande eftersom jag nu kommer nå ut till precis alla som har någon tjänst där man kan lyssna på ljudböcker. Just ljudböcker är i dag väldigt populärt och de som lyssnar är väldigt engagerade. Det finns grupper på Facebook där det diskuteras allt från uppläsare och hur mycket inlevelse de ska ha när de läser till vad som gör att man fångas direkt av en bok, säger Michaela Winglycke.

"Var lite nervös"

Hon är väldigt glad över responsen hon har fått på både bok ett och två.

– Jag var lite nervös när jag släppte uppföljaren eftersom min första bok togs emot så väl, men många verkar ha tyckt om den andra också. Jag har haft tur som kunnat ge ut de två första böckerna samma årstid som de utspelar sig, en på högsommaren och en runt jul. Det har varit väldigt roligt och uppskattat.

Uppläsare är Maria Lyckow.

– Hon har läst in många böcker och är en av de mest populära uppläsarna. Jag är jätteglad att just hon kunde läsa in min bok.

Tredje bok på gång

Juridikstudenten är redan igång och arbetar med en tredje bok i serien.

– Den utspelar sig i bal- och studenttider i Vimmerby, men den kommer nog inte hinna bli klar tills det är dags för det på riktigt. Men jag jobbar på det och skriver så mycket som möjligt samtidigt som jag pluggar.

"Allt som är rätt och rent" kommer också komma som ljudbok senare i vår.