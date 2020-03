JUST NU: Regeringen kommer med nytt krispaket till småföretag

I ett pressmeddelande skriver regeringen att "en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars-30 juni 2020 så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Den offentligfinansiella kostnaden av förslagen beräknas till 33 miljarder kronor".

Dagens coronakrispaket till främst småföretag innehåller:

* Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag inrättas.

* Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

* Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher.

Företagskut aktiveras

En företagsakut har inte funnits sedan finanskrisen på 90-talet i Sverige. Den åtgärden kostar sju miljarder kronor om den utnyttjas fullt ut.

Regeringen och stödpartierna kommer också lägga fem miljarder kronor på att ge tillfälliga rabatter på hyreskostnader inom utsatta branscher. Staten ska bära kostnaden av hyresnedsättningen på 50 procent upp till 50 procent av den fasta hyran.

”De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster” står det i förslaget från regeringen.