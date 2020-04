SUCCÉ FÖR STÖDGALAN – SÅ MYCKET SAMLADES IN: ”SVÅRT ATT TA IN”

Det är tyst på Hotell Hulingens konsertscen. I går skedde ett undantag med en unik direktsänd stödgala från musikhotellet i Hultsfred. Sändningen sågs av 28 000 personer på Facebook och 150 000 kronor samlades in. – Jag är helt slut. Det är svårt att ta in det, säger Hulingens Putte Svensson Sahlin.

Det lokala musiklivet på Hotell Hulingen är satt under hård press av det nya coronaviruset och de begränsningar som rådet för offentliga sammankomster.

Hotell Hulingen går på knäna i denna svåra tid och Putte Svenssons Sahlins starka, känslosamma Facebookvideo satte för några veckor sedan ord på situationen för musikhotellet som kunde betecknas som ett fritt fall med inställda evenemang.

Videon fick genomslag över hela landet och de lokala musikprofilerna Patric Engqvist och Kenneth Rosén kom med idé att ordna en publikfri stödgala för att rädda ortens musikhotell.

Så mycket pengar samlades in

Gårdagskvällens direktsända fredagsfest var helt utan publik och det var ett 20-tal olika artister och konstellationer som uppträdde live eller skickade in förinspelat material.

Sändningen sågs av drygt 28 000 unika personer via evenemanget ”Går det inte så det går det ändå” på Hulingens Facebooksida. 470 personer köpte en stödbiljett via Ticketmaster, 900 personer swishade in valfri summa pengar och 70 personer hämtade mat från hotellet.

Totalt samlades drygt 150 000 kronor in för att stötta hotellet.

– Att det är ett så ofantligt stöd, det är helt otroligt. Det kommer från alla håll och kanter och människor i alla åldrar över hela Sverige. Jag visste att många uppskattar det vi gör men att det är ett sånt otroligt stöd, att man är villig och donera pengar, är nästan overklighet emellanåt, säger Putte Svensson Sahlin.

Livesändning i tre timmar

Att nästan 1 500 personer har donerat pengar till hotellet har Putte Svensson Sahlin svårt att ta in så här dagen efter stödgalan.

– Det är alltifrån 50 kronor upp till 1 000 kronor, säger Putte Svensson Sahlin.

Hur mycket pengar trodde du att stödgalan skulle inbringa på förhand?

– Jag trodde väl kanske en tredjedel av vad det blev. Från början var det en liten grej som Patric (Engqvist) och Kenneth (Rosén) drog ihop med att göra en livesändning med en del andra artister. Det blev så ofantligt mycket större på flera sätt.

Livesändningen höll på i tre timmar med en blandning av livemusik och förinspelade videohälsningar och låtar med Engqvist och Rosén som kvällens konferencierer.

– Det är magiskt på något sätt. Det är bland det häftigaste jag har varit med om på länge. Bara på vår Facebooksida var det 28 000 unika personer som tittade. Jag vet inte hur många som har tittat via Ticketmaster. Det blev en oförglömlig kväll. Jag vill tacka alla som hjälpte till att sprida glädje hopp och stöd i ett annars tomt rum, säger Putte Svensson Sahlin.

"Dubbla mot vad vi har på ett år"

Han berättar att Hotell Hulingen brukar ha runt 10 000-15 000 konsertbesökare på ett år och nu var det alltså 28 000 personer som följde en livesänd stödgala på Facebook.

– Det är det dubbla mot vad vi har besökare på ett år. Man märker att vår verksamhet är något som engagerar folk långt utanför Hultsfreds gränser. Det är jäkligt häftigt att det berör så många. Det var många som hörde av sig, bland annat en person från Dalarna som sa att de måste göra liknande grejer för sina aktörer för att de ska överleva. Det kommer inte hjälpa med vad regeringen gör utan vi måste alla hjälpas åt. Det kan inspirera andra runt om i Sverige. Vi är inte ensamma i den här situationen, långt ifrån.

Vad möjliggör 150 000 kronor för er verksamhet?

– För oss gör det jättemycket. Vi går 350 000 kronor minus i månaden. Det här tillsammans med andra åtgärder så gör det jättemycket. Vår plan är att ta oss fram till september, det är så vi resonerar. Vi ska klara oss med nuvarande förutsättningar och köra så hela sommaren fram till september. Vi ska hitta olika sätt att spara pengar men man måste få intäkter också, det går inte att spara sig ur det, säger han och lägger till:

– Vi har egna pengar som vi får skjuta in men stödgalan är avgörande. Vi skulle aldrig klara det med egna pengar. Med egna pengar skulle vi kanske klara två månader men vi behöver klara april, maj, juni, juli och augusti.

"Inga evenemang förrän i september"

Hotellet lever på sina musikaliska evenemang men alla konserter har avbokats. Personal har permitterats, publik och gäster kan inte komma till hotellet och intäkter är inte många.

– Vi räknar med att vi har en sommar utan någonting. Vi har inga egna evenemang förrän i september, allt annat är inställt, säger Putte Svensson Sahlin.