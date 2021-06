Hotellet laddar för fullspäckad sommar – kan bli livemusik 40 kvällar i rad

Sommarens program på Hotell Hulingen:

1-2 juli Välbehagsorkestern, 3-4 juli Johanna Wright, 5-6 juli Saga Björling, 7-8 juli Hurley and the Blue Dots, 9-10 juli DUÅ, 11-12 juli The Indigo Echoes, 13-14 juli Tre Vise, 15-16 juli Ida Gratte, 17-18 juli Among Kings and Queens, 19-20 juli Dave Rosewood, 21 juli Anders Tuvesson, 22 juli Dolly Dots, 23-24 juli Hultsfreds Kontrollslakteri, 25-26 juli Kalle Sellbrink, 27-28 juli Per Backstad, 29-30 juli Oscar Gustafsson, 31 juli-1 augusti Erik Rengren & Hugo Lundström, 2-3 augusti Mollie Minott och 4-5 augusti Kalle Trio.