Lägre antal varsel senaste veckan – fortsatt allvarligt läge

Den pågående coronapandemin har fortsatt stark påverkan på den svenska arbetsmarknaden med höga varseltal och ett stigande antal nyinskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen.

– Läget på arbetsmarknaden är allvarligt och fortsätter utvecklingen kan vi nå en topp under sommaren med runt 10 procent inskrivna arbetslösa, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Under föregående vecka varslades 6 600 personer om uppsägning. Under perioden 1 mars till 12 april har Arbetsförmedlingen totalt registrerat 56 133 personer som varslades om uppsägning. Under en enskild vecka, mellan 23 och 29 mars, var antalet varsel 18 433.

– Även om antalet varsel den senaste veckan ligger lägre än veckorna innan så är antalet nästan dubbelt så många som hela april månad förra året, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

540 i länet

Flest berörda finns inom hotell- och restaurang, bemanning och handel. Men effekterna börjar sprida sig till industrin.

Mellan 1 mars och 12 april har 82 255 personer skrivit in sig som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är dubbelt så mänga jämfört med samma period 2019.

– Läget på arbetsmarknaden är allvarligt och fortsätter utvecklingen kan vi nå en topp under sommaren med runt 10 procent inskrivna arbetslösa, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Mellan 1 mars och 12 april har 540 personer varslats om uppsägning i Kalmar län.