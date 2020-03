VARSEL PÅ REKORDNIVÅ I SVERIGE – HÄR ÄR DE MEST DRABBADE BRANSCHERNA

Aldrig tidigare har man sett så höga varseltal under en månad som nu. Den senaste veckan har 18 433 personer varslats om uppsägning.

Den pågående coronapandemin gör stora avtryck på den svenska arbetsmarknaden. Antalet inkomna varsel under mars månad ligger på rekordhög nivå och bara under den senaste veckan varslades 18 433 personer om uppsägning. Under mars månad, fram till den 29 mars, har 36 800 personer varslats. I mars 2019 var det 3 292 personer.

Varseltalen är klart högre än under krisen på 90-talet och finanskrisen i slutet av 00-talet.

– Vi har aldrig tidigare sett så höga varseltal under en månad. Den senaste veckan har antalet personer berörda av varsel fördubblats. Vi ser nu också en spridning till transport och handel, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

"Följer utvecklingen noga"

Kalmar län har fortfarande förhållandevis låga varseltal jämfört med andra län. Under mars månad har 302 personer varslats om uppsägning i länet. I februari i år var det 78 och i mars förra året var det 96.

Stockholm är värst drabbat med 20 576 personer som varslats om uppsägning. Västra Götaland har 5 967, Jönköping 1 626 och Östergötland 1 153.

Den bransch som har flest varsel är hotell- och restaurangnäringen. Där handlar det om knappt 12 000. Även besöksnäring och bemanning är hårt drabbat.

– Vi följer utvecklingen noga. Regeringens åtgärder förväntas ha en dämpande effekt på hur många som blir uppsagda. Men det som framför allt avgör hur mycket arbetslösheten ökar är hur långvarig krisen blir, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

"Finns efterfrågan"

Redan arbetslösa kommer att få det svårare i konkurrensen om jobbet, enligt Arbetsförmedlingen.

– Det finns fortfarande en efterfrågan på arbetskraft. Exempelvis finns det ett behov av personal inom vård och omsorg samt gröna näringar, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Företag som väljer korttidspermitteringar ska inte lämna en varselanmälan till Arbetsförmedlingen. Den ansökan görs hos Tillväxtverket.