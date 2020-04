De har en samlad bild över vilka stöd företag kan söka under Coronakrisen

Marianne Hennel och Anna Norén vid Ludvig &CO

Ludvig & Co har en samlad bild över vilka stöd som delas ut lokalt, regionalt och från staten till företagen i dessa Coronakristider. Ludvig &Co har affärsrådgivare och jurister som är experter på att ge hjälp och stöd till företag som just nu har det svårt ekonomiskt.

– Våga ta hjälp så det inte blir övermäktigt. Det är tillsammans vi tar oss igenom den här krisen, säger Marianne Hennel, specialistrådgivare i Ludvig & CO:s region Kalmar.