Högsta dödstalet under en vecka på hela 2000-talet

Vecka 15 blev den vecka under hela 2000-talet där flest personer dog. Foto: MostPhotos

Vecka 15, den 6 till 12 april, blev den dödligaste veckan under hela 2000-talet i Sverige. Drygt 2 500 personer dog under veckan, enligt SCB.

Enligt SCB:s preliminära siffror dog 2 505 personer under veckan. Det motsvarar 358 dödsfall per dag.

Det är nästan 150 fler avlidna än det som tidigare var det högsta dödstalet under en vecka på 2000-talet. Det var från vecka 1 år 2000 med 2 364 döda.

– Det är viktigt att tydligt påtala att det här är preliminär statistik och att dödstalen för främst de senaste veckorna kommer att revideras uppåt, säger Tomas Johansson på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd, i ett pressmeddelande.

På plats tre och fyra ligger veckorna 14 och 16 i år med 2 354 respektive 2 310 döda.

Kalmar län är dock inte ett av de län som drar upp siffrorna. Det handlar främst om Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Gotland, Västmanland och Dalarna.

I Kalmar län var medelvärdet för vecka 15 mellan 2015 och 2019 47 döda. I år handlar det om 50 döda.

I Vimmerby avled nio personer mellan 1 och 20 april i år. Under samma period förra året avled ingen. I Västervik var det 28 personer under samma 20-dagarsperiod och lika många förra året. I Hultsfred dog åtta personer mellan 1 och 20 april. Under motsvarande period förra året avled ingen.