Idrottsförening varslar personal – spelarna avstår ersättning

Vimmerby IF vidtar flera åtgärder för att hantera coronakrisens negativa effekter. Foto: Jakob Karlsson

Vimmerby IF vidtar nu en rad åtgärder för att stärka klubbens ekonomi genom coronakrisen. Bland annat varslas personal i föreningen och spelare i klubbens representationslag avstår från ersättning. Det skriver klubben i ett pressmeddelande.

Inga matcher och eventuellt ingen Bullerby Cup. Covid-19 ställer till det för de flesta och så även för Vimmerby IF – kommunens största idrottsförening. Klubben vidtar nu följande åtgärder:

Anställd deltidspersonal är permitterade och kommer att varslas.

Klubben försöker sänka sina hyreskostnader.

Spelare i representationslagen har avstått från eventuella spelarersättningar under säsongen.

Amorteringen av bollhallen har pausats.

Utöver det uttrycker VIF hopp om att kommunen ska kunna gå in med stöd för att sänka hyreskostnderna, man söker nya nationella samarbetspartners för att "trygga vårt arbete med att inkludera barn som annars inte når föreningslivet i vår kommun" och man har gått ut till medlemmarna och uppmanat om stöd.

"Effekten för oss och alla andra verksamheter är så klart att vi tappar intäkter. Det är bara att respektera situationen och fokusera på nya möjligheter och lösningar för att överleva året. Vi är oerhört tacksamma över att en majoritet av våra samarbetspartners och sponsorer fortsatt har kunnat prioritera att stötta vår verksamhet. Men vi måste också se över hur vi kan överleva konsekvenserna av Corona och se till att komma ut på andra sidan ännu starkare", skriver VIF:s styrelse i ett pressmeddelande.

"Många tuffa beslut"

Förhoppningen är förstås att kunna arrangera Bullerby Cup – klubbens viktigaste inkomstkälla.

"Det är många tuffa beslut och åtgärder som görs. Vi arbetar fortfarande oavbrutet med att kunna genomföra Bullerby Cup om direktiven öppnar upp för att barnen kan spela under trygga former. Men vi måste ta besluten nu och är fast beslutna om att klara årets tuffa utmaningar, dra nytta av våra lärdomar och kunna utveckla en ännu starkare och bättre föreningsverksamhet in i framtiden".