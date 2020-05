Chefen: ”Det är en temporär lösning”

Röntgenfilialen i Vimmerby stängs under sex veckor i sommar. Avdelningschefen Per Malcherek säger att beslutet är nödvändigt. – Jag är medveten om att det kommer bli krångligt för patienter i Vimmerby, men jag känner mig tvungen att fatta beslutet, säger han.

Skälet till beslutet är personalbrist i sommar, vilket i sin tur orsakas av att flera medarbetare i Västervik har flyttats till coronavård. Det får följdverkningar som nu drabbar röntgenfilialen i Vimmerby som stängs i sex veckor i sommar.

– Vi har medarbetare som gått över till att jobba med coronapatienter och får brist på personal i sommar. Det gör att vi koncentrerar verksamheten till Västervik under sex veckor. Jag är medveten om att det kommer bli krångligt för patienter i Vimmerby, men jag känner mig tvungen att fatta beslutet. Det är viktigt för oss att serva allmänheten på bästa sätt. Det här är under en begränsad tid och jag ser ingen medicinsk fara för patienterna. Det är en extraordinär åtgärd på grund av pandemin, säger avdelningschefen Per Malcherek.

"Drabbar en del"

Hur många patienter som påverkas är oklart.

– Redan idag är det patienter som åker från Vimmerby till Västervik eftersom frakturen ändå måste åtgärda, men det kommer drabba en del.

Malcherek är tydlig med att det inte finns någon diskussion om att lägga ned filialen.

– Jag är väl medveten om att det funnits en sådan diskussion, men det har inget med det här att göra. Jag vet att det finns en sådan oro och kan förstå att man tänker i de banorna, men det här har inte med det att göra och vi tvingas till det här av effektivitetsskäl. Jag vill inte göra det här, men efter de här sex veckorna vill jag att det ska fungera som det alltid gjort i Vimmerby. Jag hoppas och tror att det inte kommer hända igen.

Det finns ingen sådan diskussion i dag?

– Själv har jag aldrig diskuterat frågan och jag tycker att vi har ett bra samarbete mellan min personal och hälsocentralen i Vimmerby.

Vad har du fått för reaktioner från personalen?

– Personalen trivs väldigt bra i Vimmerby, men är beredda att göra det här för att vi ska hålla ihop det.