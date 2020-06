LISTA: Här är alla stipendiater på Vimmerby gymnasium

Eleverna i årskurs 3 har fått sina stipendier utdelade under en ceremoni på skolan. Eleverna i årskurs 1 och 2 kommer få ett brev hemskickat under kommande vecka med all information angående utbetalning.

Skolan riktar ett stort tack för alla donerade pengar.

Stipendium Vimmerby gymnasium 2020:

Donator: Sparbanksstiftelsen Vimmerby,

EE19 Albin Adolfsson, FT19 Frederik Svensson, HA19 Jasmine Berg, IMA19 Jawad Sakhi,

IMY/IN19 Mohammed Jafari, IMS19 Hanan Mohammed, NA19 Atefeh Jafari, RL19 Lukas Lamberg, SA19A Philip Lindqvist, SA19B Mirelle Persson, SA19C Wilma Thörn

TE19 Gideon Engqvist, VO19 Nowroz Ahmadi

Donator Sparbanksstiftelsen Vimmerby,

EE18 Hugo Johansson, FT18 Liam Sandberg Skälhammar, HA18 Liam Klefbäck

IN18 Tim Svensson, NA18 Andrea Lundgren, RL 18 Sofie Fransson, SAB18 Jetty Verboom

SAS18 Valter Silverek, TE18 Anton Nilsson, VO18 Sayyed Morteza Alawi

Donator Sparbanksstiftelsen Vimmerby,

EE17 Elias Wiberg, FT17 Henny Samuelsson, HA17 Alma Ström,

IN17 Carl Elofsson, NA17 Elias Dettke, RL17 Sarah Isaksson, SAB17 Melvin Hemmingsson,

SAM17 Ronja Bogren, SAS17 Joshan Mohsini, TE17 Oliver Johansson

Donator: Märta och Axel Dunges minnesfond,

RL17 Egil Svensson, NA17 Isabelle Nordh Oskarsson, SAS17 Tage Falk

Donator: Mikael Sandström,

NA17 Alfred Idelind D

Donator: Vimmerby gymnasium,

Bokpremium till elevrådets ordförande:

SAB17 Vendela Adolfsson

Donator: Vimmerby Energi & Miljö AB,

EE18 Elias Trawtschenko, EE17 Viktor Svensson

Donator: Svensk Cater, bästa kallkökselever

RL17 Olivia Törngren

Donator: Svensk Cater, bästa varmkökselever

RL17 Julia Wass

Donator: Metallfabriken Ljunghäll AB,

IN17 Tim Nilsson, EE17 Adam Adolfsson

Donator: Thornbergs Foto,

SAM17 Elin Henriksson

Donator: Vimmerby Stadshotell,

RL17 Emma Ahlsén

Donator: Ansgarius-stiftelsen,

IN17 Ahmad Ebrahimi, NA17 Amira Alturkmani, HA17 Petter Gustafsson

SAB17 Isabelle Behr, SAM17 Elna Anckarman, TE 17 Linnea Brose

Donator: Mercatus Engineering AB,

NA17 Elinor Dahlman, NA17 Anton Vigren

Donator: Jacob Bjerkingers minnesfond,

TE17 Mari Jenn Barcebal Cabalquinto

Donator: Emil i Lönnebergas stipendium,

SAB17 Maiwand Shokran

Donator: Edward Bloms minnesfond,

FT19 Henrik Köhler, FT18 Lorian Fangu, FT17 Linus Nilsson

Donator: Lions Club Vimmerby Linnéas,

SAM17 Erin Bragsjö

Donator: Webbpartner,

SAM17 Maja Allvin

Donator: Ica Supermarkets Handelsstipendium,

HA18 Hafizullah Hamdard, HA17 Linnéa Sallander

Donator: ICA Kvantums Handelsstipendium,

HA18 Erik Andersson, HA17 Felix Stejdahl

Donator: Vimmerby Handels stipendium,

HA18 Felicia Johansson, HA17 Tilda Stejdahl