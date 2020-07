Klädbutiken satsar på nätbutik – drar igång i höst

Klädbutiken Sandströms i Vimmerby satsar på en nätbutik som startar under hösten. Foto: Ossian Mathiasson

Klädkedjan Sandströms tänker bredda verksamheten och drar igång sin nya nätbutik under hösten.

Sandströms har stängt en av sina två butiker i Norrköping och öppnar en ny butik i Jönköping senare i höst. Parallellt med detta planerar klädkedjan för en nätbaserad butik.

– Vi kommer köra igång webbutiken under september, säger ägaren Mikael Sandström.

Varför satsar ni på en nätbutik?

– Det har vi planerat under i två års tid samtidigt som vi har velat ha alla lösningar på plats så vi inte gör några större misstag. Nu har vi investerat i ett nytt datasystem och känner att vi har möjlighet att sälja via nätet på ett effektivt sätt. Systemet bygger i första hand på en så kallad click and collect-lösning, det vill säga att man handlar på nätet och hämtar i butik. Vi kommer även skicka varor direkt.