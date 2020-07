Id-bedrägerier ökar under pandemin – så är läget i din kommun

Det är med hjälp av färska siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå, som försäkringsbolaget If har analyserat förekomsten av identitetsbedrägerier över hela landet.

Under årets första sex månader anmäldes fyra procent fler identitetsbedrägerier i Polisregion Syd, som Kalmar län tillhör, än under 2019. Det handlar totalt om 177 anmälningar i veckan. Bara sedan i mars, då coronapandemin drog in över Sverige, har det anmälts fler id-bedrägerier än under samtliga månader förra året. Totalt i hela Sverige handlar det om drygt tio procent fler anmälningar. Detta samtidigt som övriga bedrägeribrott minskat.

– Bedrägerier är ett ökande problem i samhället. Att få identiteten kapad innebär att en bedragare använder dina personuppgifter på ett felaktigt sätt för att till exempel söka och utnyttja krediter, ta emot bidrag, teckna mobilabonnemang eller beställa varor. I många fall räcker enbart ett personnummer för att bedragaren ska få tillgång till stora delar av din privatekonomi, där du kan utsättas för stora problem, säger Jenny Rudslätt, skadechef på If i ett pressmeddelande.

Kommun för kommun

Polisregion Syd, som förutom Kalmar län även innehåller Skåne, Kronoberg och Blekinge, har flest ärenden handlagts. Det handlar om fyra gånger så många anmälningar som i Polisregion Nord per invånare.

Under 2019 anmäldes sammanlagt 114 identitetsbedrägerier i Kalmar län. Det är fem per 10 000 invånare. Flest anmälningar per capita fanns i Oskarshamns kommun.

Det är dock bara omkring en fjärdedel av alla id-bedrägerier som kan knytas till en specifik kommun eller län, då meraprten av brotten inträffar på internet statistikförs de utan geografisk brottsplats.

I Västerviks kommun anmäldes elva id-bedrägerier, vilket ger tre per 10 000 invånare. I Vimmerby kommun var motsvarande siffror tre respektive två och i Hultsfreds kommun sex respektive fyra.

"Går inte skydda sig helt"

Flest identitetsbedrägerier sker i anslutning till köp av varor. I omkring en tiondel av samtliga anmälningar finns det en internationell koppling och vid drygt en tiondel av fallen är offret en äldre eller funktionsnedsatt person.

Endast sex procent av handlagda bedrägeribrott klarades upp under förra året, enligt Brå.

– Det går inte helt att skydda sig mot dessa bedrägerier, men det finns åtgärder att vidta för att förhindra ett brott och hjälp att få om det ändå sker. Viktigast är att se till att skydda sina uppgifter. Var försiktig med hur du lämnar ut personuppgifter och kreditkortsnummer. Se också till att ha lås på din fysiska brevlåda för att undvika brevstöld. Vissa hemförsäkringar gäller vid id-stöld. I dessa ingår juridisk hjälp för att till exempel avvisa olika krav samt rådgivning för att begränsa skadan och förebygga problem, säger Jenny Rudslätt.

Här nedan hittar du tips från If för att skydda dig mot id-kapning.