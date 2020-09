Gång- och cykelvägen kan användas i Gullringen – men beläggning dröjer

Under fjolåret avstannade arbetet med gång- och cykelvägen i Gullringen, men nu är den åtminstone användbar. GC-vägen är delvis färdigställd och både gående och cyklister kan använda vägen. Nu ska vintern passera in beläggningsarbetet påbörjas under våren 2021.

– Jätteroligt. Jag ser fram emot att den blir belagd, men ser också fram emot att den kan användas redan nu. Det har varit en lång resa hit, säger Ola Gustafsson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

När är den helt klar?

– Jag skulle tro i vår någon gång. Efter vintern är det sagt. Det kan fortfarande bli sättningar i marken och det vill vi inte riskera, så då får det ligga till sig ytterligare en vinter först. Jag tror att beläggningsarbetet går rätt snabbt och att den är klar enligt den plan som sattes i början av det här året.