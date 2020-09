Reagerade på politikerns uttalande – ska få träffa både Åkesson och ministern

Det var efter att Sverigedemokraternas ekonomisk politiske talesperson Oscar Sjöstedt under budgetdebatten i riksdagen uttalade sig på ett sätt som inte uppskattades av Nathea Anemyr från Storebro.

Sjöstedt kommenterade ett fall med en afghansk man som efter överklagan beviljades uppehållstillstånd på grund av en lindrig funktionsnedsättning. Sjöstedt uttryckte då att Sverige borde ha en migrationspolitik som lockar personer med högt intellekt i stället för lågt.

Det fick Nathea, som länge uppmärksammats för sitt engagemang för sin storasyster Noelle som lever med Downs syndrom, att bli irriterad. Hon skrev ett inlägg på sitt Instagramkonto Rock Every Sock.

– Jag såg Oscar Sjöstedts uttalande om att Sverige inte borde ha lågintelligenta människor. Jag tycker inte att en riksdagspolitiker i Sverige borde få uttala sig så. Det är att direkt kränka alla människor i Sverige i dag som lever med funktionsnedsättningar. Han ville inte be om ursäkt heller, säger Nathea Anemyr.

"Otroligt roligt"

Uttalandet gjorde att hon skrev ett inlägg, som definitivt väckte uppståndelse.

– Jag taggade Jimmie Åkesson i det inlägget och erbjöd honom och hans talesperson att komma och umgås en timme med Noelle, min syster, för att själva se hur mycket en "lågbegåvad" människa tillför, säger hon.

Då kom överraskningen – partiledaren tog kontakt med henne.

– Han kontaktade mig och bjöd in oss till riksdagen för att prata om frågor som rör funktionsnedsatta. Det roliga är att Shekarabi (Ardalan) hörde av sig samma dag och bjöd in oss också. Det känns otroligt roligt att få möjligheten att göra Noelles röst hörd. Jag sympatiserar såklart inte med SD för det, men eftersom de vägrade be om ursäkt tyckte jag de behövde få insyn hur det är att leva med som funktionsnedsatt i Sverige. Det ska bli spännande.

Vill ändra människosynen

Hon hoppas förstås att samtalen med toppolitikerna ska leda till något bättre.

– Jag hoppas kanske på det omöjliga, men det är att ändra på människosynen som är förlegad och inte hör hemma i Sveriges riksdag.

När Nathea och Noelle ska få träffa Jimmie Åkesson respektive Ardalan Shekarabi är ännu inte bestämt.