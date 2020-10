Besöksförbudet är borta – så resonerar smittskyddsläkarna: "Handlar om personers hem"

Från och med i går är det inte längre besöksförbud på landets äldreboende. Skapar det en oro för att smittspridningen ska ta fart igen?

– Klart att det alltid finns en oro när man tar bort restriktioner, men det här är personers hem. Det är en ganska stor åtgärd att förbjuda besök i det egna hemmet. Nu har vi ett mer gynnsamt läge, vet hur vi ska skydda oss och riskgrupper och har fått bra rutiner på boenden. Man vet vilka som har besökt och det är viktigt att hålla fast vid dessa rutiner. Nu går det därför att öppna upp. Men det är av väldigt stor vikt att den som besöker någon annan anhörig tar sitt ansvar, inte går dit om man har symtom och att det inte blir för många på samma gång, säger smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin.

Det går också att gå in med åtgärder på enskilda boenden och införa tillfälliga besöksförbud.

– Med vår smittspårning igång kan vi, när det finns ett fall kopplat till ett särskilt boende, gå in med åtgärder som förstärkt skyddsutrustning och stänga tillfälligt för att minska smittspridningen. Det finns många verktyg man kan använda.

Är det inte redan försent när man fått in smittan?

– Både ja och nej. Man har en pågående smittspårning som ännu inte är avslutad. Man vet inte om det finns fler knutna till det här boendet som är positiva. Därför kan det vara värde att ha en tillfällig restriktion under tiden utredningen pågår.

Är det så det kommer bli i länet i höst?

– Det tror jag, men det blir en bedömning i varje enskilt fall. Nu finns rutiner för både besöksförbud och inte besöksförbud. Det blir nog att man trycker på en knapp. För att få en uthållighet i det här pandemiläget måste vi kunna både gasa och bromsa.

"Kan alla vara överens om"

Per-Åke Jarnheimer, hygienöverläkare och biträdande smittskyddsläkare, säger att det har funnits en dialog mellan huvudmännen och vårdhygien hela tiden.

– Vi är involverade via smittspårningsenheten och har direktkontakt med boendet det gäller. Inträffar det ett fall gör man upp en plan och undersöker då om det finns fler smittade vi inte känner till. Finns det personer med milda eller inga symtom? Då provtar man all personal och alla brukare på enheten och inväntar provsvaren för att ta reda på om det här har försiggått under radarn en period. Är det så får man vidta flera åtgärder och förstärka skyddsutrustningen. Det kan också bli så att man är tvungen att återinföra besöksförbudet en kortare period, säger han.

Men då kommer det inte handla om månader.

– Då kanske det här tills man har fått koll på situationen och smittspridningen. Grundregeln är att besöksförbudet är borta, men smittskyddsläkaren kan i samband med ett utbrott komma överens om att ta ett steg tillbaka. Det tror jag alla, även anhöriga, kan vara överens om är klokt.

"Inte orimligt"

I början av pandemin var smittspårningen inte lika intensiv som den är nu, betonar Per-Åke Jarnheimer.

– Då var det större utbrott, men vi provtog inte lika intensivt. Nu är vi på tårna på ett annat sätt. Så fort man vet omfattningen borde det vara ganska snabbt avklarat. Då kan man förlänga uppmaningen, för det är egentligen en uppmaning, att inte besöka boendet för att det pågår smittspridning där. Så gör vi på vårdavdelningar när det är vinterkräksjuka, det är ingen ovanlig händelse. Men det ovanliga nu är att det här har varit i månader.

Tror du vi kommer se mycket av och på kring besök i höst i länet?

– Det låter inte orimligt alls att det blir så. Är det större smittspridning i samhället, där vem som helst kan vara smittbärare, så kan det vara besöksförbud för att anhöriga inte ska dra in smitta. Just nu är det ingen spridd smitta i samhället och särskilt inte i vår region.