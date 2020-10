Ny statistik: Länet hårt drabbat – brandbevakande flyg avgörande för räddningstjänsten

Under 2020 upptäckte landets skogsbrandbevakande flygplan 94 skogsbränder i Sverige. Tolv av dessa startade i Kalmar län, vilket gör vårt län till det i Sverige där näst flest skogsbränder upptäcktes på det sättet. Endast i Södermanland upptäckte brandflyget fler, 14 stycken.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beskriver skogsbrandbevakning med flyg som en viktig del i arbetet med att upptäcka bränder i skog och mark i ett tidigt skede – innan bränderna växt sig stora.

Viktig resurs för räddningstjänsten

– Skogsbrandbevakning med flyg är en väldigt viktig resurs för den kommunala räddningstjänsten, säger Rickard Hansen, skogsbrandexpert på MSB på myndighetens hemsida.

– Jämfört med 2019 så ligger antalet upptäckta bränder i stort sett stilla medan antalet flygtimmar ökat med närmare 40 procent. Flertalet flygningar genomfördes under juni och augusti då även brandriskerna var som högst, berättar Rickard Hansen.

94 bränder i Sverige

Under 2020 upptäckte flygen för skogsbrandbevakning i Sverige 94 bränder. Totalt arbetade dessa flygplan 5 151 timmar i luften. Det kan jämföras med 2019, då upptäckte resursen 91 bränder och sammanlagd flygtid var då 3 752 timmar.

Av dessa 94 bränder upptäcktes alltså tolv i Kalmar län.

En av många personer som kan vittna om förträffligheten med skogsbrandbevakning med flyg är Magnus Svahn vid räddningstjänsten i Vimmerby kommun.

"Enormt stor hjälp"

Vid lunchtid torsdag 17 augusti upptäcktes en brand i skogarna norr om Rumskulla, Vimmerby kommun. Den visade sig senare ha orsakats av ett blixtnedslag. Brandområdet låg i otillgänglig terräng och långt ifrån farbar väg. Då var brandmästare Magnus Svahn räddningschef i beredskap.

– Det var skogsbrandflyget från Jönköping som var uppe och nosade hos oss, i de nordligaste delarna av Kalmar län. De upptäckte branden och var till enormt stor hjälp.

I och med att branden hade startat i oländig terräng säger Svahn att han inte vill tänka på hur det hade kunnat gå annars. Branden spred sig snabbt, var på väg in i en ungskog och hade kunnat få rejäl spridning sett till yta.

– Sedan handlar det ju inte bara om att flygplanet och dess personal hjälper oss med en tidig upptäckt, de fyller också en viktig funktion med att guida oss från luften fram till branden, säger Magnus Svahn.

Hörde att det var allvar

Som räddningschef i beredskap tog Magnus Svahn ett tidigt beslut, redan innan han hade bilden helt klar försig, om att påkalla luftassistans för släckningsarbetet.

– Jag hörde på killarnas röster att det var allvar. Jag tog kontakt med länsstyrelsen, sedan gick det vidare till MSB som ringde och kvitterade att vi skulle få luftassistans – antingen via helikopter eller via flyg.

– Med tanke på tillgången till vatten ville vi köra på skopande plan om det gick. Beslutet om flyg tas av SAAB, och de ringde upp och gav tillstånd. Vi fick tillgång till två plan från Skavsta i Nyköping som tog tre kubikmeter vatten vardera, istället för en helikopter som klarar av 1,5 kubik, berättar Svahn.

"Något vi ska vara rädda om"

De båda brandflygen, som köptes in av MSB från SAAB tidigare under året, och denna eftermiddag gjorde sin blott andra insats, anlände omkring klockan 16, och omkring en och en halv timme senare var skogsbranden under kontroll.

– I släckningsarbetet är ju dessa så klart ovärderliga, men om det inte hade varit för det skogsbrandbevakande flygplanet så vet vi inte hur situationen hade blivit. Det här är något vi ska vara rädda om. Dessutom är det ju väldigt positivt att de också bidrar till att flygklubbarna i Västervik, Hultsfred, Oskarshamn och Kalmar också får värdefulla flygtimmar, säger Magnus Svahn.