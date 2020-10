Så har covid-19 påverkat sjukfrånvaron: "Förväntat mig något annat"

Tre gånger per år görs en sammanställning över sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltningen. Bilden av sjukfrånvaron mellan januari och augusti visar att sjukfrånvaron ökade med en dryg procentenhet.

– Bilden är ganska självklarande. Samtliga verksamheter, där vi har barn och elever, har en drastisk ökning mellan mars och maj. Då var coronaläget som mest aktuellt och mest tydligt. Var man det minsta krasslig gick man inte till jobbet, vilket man kanske gjorde tidigare. Vi hade också en symtomfri dag ytterligare hemma, vilket gjorde sjukperioden lite längre. Men under resten av perioden ser det ut som tidigare, säger förvaltningschefen Ola Karlsson.

När det gäller gymnasiet och vuxenutbildningen är läget det motsatta.

– Där ser vi en halvering av sjukskrivningstalen och det beror förstås på att man inte var på plats och inte har mött så många andra. Det var distansundervisning. Totalt sett hade jag väntat mig en större ökning av sjukskrivningstalen och analysen är att det är corona som förändrat bilden.

"En stabil nivå"

Siffrorna från direkt efter skolstart finns inte med här.

– Då såg vi en ökad sjukfrånvaro igen någon månad framåt. Därefter kom höstförkylningen som slog till stenhårt, men frånvaron har ändå varit mycket kortare nu under hösten. I våras var man hemma i veckor, nu handlar det om dagar.

Hur är det dagsaktuella läget?

– Just nu för stunden, inom skolan, är det en stabil nivå. I våras när sjuktalen rusade hade vi en rutin med dagliga rapporteringar in till förvaltningen. Det var för att vi skulle kunna göra ingripande insatser för att hålla verksamheten igång under pandemin. När sjuktalen var på så låg nivå behövdes inte dagliga rapporteringar och det återfördes kort vid skolstart, men sjukläget är väldigt stabilt just nu och på relativt låg nivå. Vi ser ingen coronaeffekt i det just nu, sedan kan det förändra sig från vecka till vecka.