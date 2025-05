Så ser Ola Karlsson på att bli kommundirektör: "Inslag av att vara skräckslagen"

I fredags stod det klart att Ola Karlsson vann kommunkampen mot Västervikaren Ulf Kullin om jobbet som ny kommundirektör i Vimmerby kommun.

Då släppte den politiska ledningen sitt val, men Ola Karlsson hade ledig fredag och kunde då inte kommentera den nya topptjänsten. Han har inte kunnat landa i sitt nya jobb heller. Detta på grund av ett stort bröllopsfirande den gångna helgen.

– Jag har firat min sons bröllop i helgen, så det har varit fullt fokus på det. Det gör att jag inte landat in i erbjudandet ännu, men känslorna är många och blandade. Det är omtumlande, men jag känner också att det är hedrande och glädjande givetvis. Det är med stor ödmjukhet jag fått det här erbjudandet. Det är så mycket jag inte vet och som jag behöver lära mig och få insikt om i den här tjänsten. Det finns inslag av att vara skräckslagen, eftersom man aldrig riktigt vet vad en tjänst innebär. Jag kan ha föreställningar om det, men man vet inte om det kommer stämma, säger Ola Karlsson till vår tidning.

Han säger också att det finns en stor sorg i att framöver lämna uppdraget som skolchef i kommunen.

– När jag valde att söka den här tjänsten var det inte för att jag ville lämna något. Det är det som kommer bli svårast. Sedan vill jag vara tydlig med att processen inte är klar ännu, men går säkerhetsprövningen igenom och vi kommer överens, så blir det svåraste att lämna det här jobbet. Jag har haft förmånen att ha det här jobbet i sex och ett halvt år. Det finns så många fantastiska människor, som är otroligt engagerade, kompetenta och drivna på förvaltningen där jag sitter. Det finns lärare, rektorer, skolsköterskor och så vidare med ett otroligt engagemang. Jag har trivts och trivs otroligt bra där jag är.

Ola Karlsson är som sagt väldigt tydlig med att han ännu inte skrivit på några papper.

– Jag har fått ett erbjudande och valt att tacka ja, men det är en säkerhetsprövning som pågår och vi ska bli överens. För mig är det inte klart och du har säkert en hel del frågor som jag inte kan svara på förrän allting är klart.

Känner du oro för säkerhetsprövningen?

– Nej, det är jag inte. Jag är redan delvis säkerhetsprövad, men nu blir det en mer ingående prövning. Det ligger i Säkerhetspolisens händer och rent formellt är ingenting klart förrän papperna är påskrivna.

"Kanske finns en förväntan"

I början av december fick den dåvarande kommundirektören Carolina Leijonram sparken från jobbet som kommundirektör i kommunen efter många år på tjänsten. Ola Karlsson hade först inga tankar på att bli hennes efterträdare.

– Det var inte självklart. Jag gick och funderade på det och efter hand blev det mer och mer självklart att jag skulle lämna in en ansökan. Men jag trodde inte att jag skulle få jobbet och därför är det en till stor del omtumlande känsla.

Vad gör att du är rätt person att leda kommunen som du ser det?

– Som jag förstått det så ser de från sitt perspektiv att jag har egenskaperna som behövs och besitter några av dem.

Du har suttit i koncernledningen och ledningsgruppen tidigare. Kan det verkligen bli en nystart med dig som chef?

– Jag har suttit i koncernens ledningsgrupp sedan jag började, men det finns så otroligt mycket som jag inte har en aning om. Jag kan se saker ur mitt nuvarande perspektiv som skolchef, men pusslet är betydligt större än de pusselbitar jag känner till och vet om. Det kanske finns en förväntan, om det här blir färdigt och jag börjar tjänsten, att det ska ske förändringar inom en vecka. Jag går in i det här jobbet som jag gått in i alla mina tidigare tjänster. Först och främst vill jag sätta mig in i saker och ting. Jag vill förstå hur det är och varför det är som det är. Det finns alltid ett skäl till att man gör som man gör. Jag har mina intentioner kring vad som bör justeras eller utvecklas och förändring blir mitt primära ansvar. Men det kommer ta tid innan vi hamnar där. Det kommer bli förändringar, ja, men var, när och hur kan jag inte svara på nu.

Ser risk för förväntanskrock

En utmaning Ola Karlsson ser är att det kan uppstå en förväntanskrock utifrån att han suttit med i ledningsgruppen i många år.

– Utmaningarna för kommunen är jag mer trygg att prata om när det är klart, men rent personligt är en utmaning att människor kanske antar att jag vet om saker som jag inte vet om. En del kanske tänker att jag vet om vad som behöver förändras och antar att man inte behöver berätta det för mig. Det jag vet om i dag är mitt nuvarande perspektiv och min nuvarande roll. Jag vet inte allt jag behöver veta i den här rollen och det blir mycket att sätta mig in i för att veta det.

Att kommundirektörer entledigas är inte längre särskilt ovanligt. Statsvetaren Erik Wångmar jämförde med kommundirektörer med hockeytränare. Ola Karlsson har förstås haft en hög tjänst med mycket press och ansvar tidigare, men det här blir ändå något helt annat.

– Det finns en otrygghet inbyggd i systemet och det är något jag får förhålla mig till. Min avsikt och min intention är att göra det bästa jag kan för att det ska bli så bra som möjligt för Vimmerby kommun. Tappas det förtroende för mig på vägen så blir jag av med jobbet men jag har egentligen haft den typ av tjänst i tio år som förvaltningschef. Det är samma förtroendetjänst, men det är klart att det här blir ett ökat mått av otrygghet och något jag får förhålla mig. Jag tror inte att det är något som påverkar mig, utan jag kommer försöka vara genuin och den jag är. Sedan får man vara beredd att anpassa sig om situationen så kräver det.

Allmänhet kanske har upplevt att media inte har fått svar på sina frågor tidigare. Vad kommer du ha för inställning till media och i slutändan skattebetalarna när det gäller sådana frågor?

– Jag kommer ha samma inställning som jag har i min tjänst i dag. Min inställning är att den som är bäst lämpad att svara på frågorna bör svara på dem. Som högsta chef innebär det ibland att man måste vara den som tar ordet och berättar. Men jag kommer också värna om medarbetarna, men är det tuffa situationer och där något behöver förklaras eller beskrivas i media, så får jag ibland kliva in där som kommundirektör. Så jag kommer försöka vara lika tillgänglig som jag varit i min nuvarande roll.