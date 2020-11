Komikern Magnus Betnér till Vimmerby – håller coronaanpassad show

En av Sveriges mest kända komiker, Magnus Betnér, kommer snart till Vimmerby.

Han kommer hålla en humorshow den 16 november på Björkbacken.

– Magnus kommer köra två shower på en dag. Vi tar in 50 personer per föreställning, vilket är ungefär en tredjedel av vad vi vanligtvis skulle tagit in. Det beror förstås på covid-19, säger restaurangchefen Mimmi Hamnert.

Varför väljer ni att ta hit Betnér?

– Vi fick möjligheten att boka Betnér och såg en chans att erbjuda Vimmerby en skrattfest med god mat. I dessa tider kan det behövas lite skratt, men självklart välkomna vi endast symtomfria gäster och gör vårt yttersta för att alla ska känna sig trygga.

I samband med showen serveras även mat till ett kombinerat pris. Maten och drycken kommer serveras vid borden på grund av covid-19. Det är först till kvarn som gäller.

– Förutom Magnus Betnér kommer eventuellt fler namn komma hit på andra datum, säger Mimmi Hamnert.