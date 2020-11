LÄGET ÄR ALLVARLIGT – "MINSKA DINA KONTAKTER"

– Jag bedömer läget som allvarligt, säger smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin. Nu måste vi tillsammans se till att begränsa smittan.

Hon vädjar till allmänheten att minska antalet kontakter, undvika after work och middagar även i små sällskap. Var och en måste vara beredda att ställa in planerade aktiviteter och hon menar att det här inte kommer att gå över på några veckor.

Har inlett dialog med andra myndigheter

Smittskyddsläkaren har nu startat en dialog med kommunerna, länsstyrelsen och folkhälsomyndigheten om lokala restriktioner. Vad dessa kommer att leda till eller vilka begränsningar som kan komma att införa är ännu inte klart.

Smittspridningen finns överallt i länet även om vissa kommuner är mer drabbade än andra. Vimmerby kommun har hittills klarat sig bra med någon enstaka smittad den senaste tiden medan Hultsfred har blivit lite värre drabbade i och med smittspridning på socialförvaltningen.

– Det är kanske väntat att det sker smittspridning i offentliga miljöer. Vi ser det även på en del äldreboende.

Västervik hade så sent som i september en speciell coronaavdelning, är det aktuellt att öppna den igen?

– Inte i nuläget. Men den kan öppnas igen beroende på utvecklingen, säger Johan Rosenqvist, hälso och sjukvårdsdirektör. Jag bedömer som att vi har en god beredskap och covid-19 har just nu lite påverkan på vår verksamhet. Men vi ser samtidigt hur antalet inläggningar ökar i grannlänen.

Under tisdagen var sex personer inlagda för covid-19 vid länets sjukhus. En av dessa var placerad på intensivvårdsavdelningen. Det är den första patienten som är behov av IVA-vård sedan mitten på juli. Patienten kunde dock under dagen lämna avdelningen. Länet har varit skonat från covid-19 patienter i behov av sjukvård. Under september och oktober har antalet inlagda pendlat mellan noll och fyra personer.

Är läget värre nu är det var i våras?

– Det är oerhört svårt att jämföra. Många fler testas nu och sedan har vi blivit bättre inom sjukvården att ta han om patienter. Men jag skulle nog tro att situationen var värre i våras, säger Lisa Labbé Sandelin.