Corona: Länet allt närmare en skärpning av allmänna råd

Förra veckan berättade Lisa Labbé Sandelin att hon hade inlett samtal med folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och Kalmar kommun. Då handlade om att ha beredskap för en skärpning av folkhälsomyndighetens allmänna råd. Länsstyrelsen och Kalmar kommun hade också ett möte under torsdagen förra veckan för att gå igenom olika strategier. – De som deltog i mötet var övertygade om att vi kommer att se en skärpning under nästa vecka, säger en person som vill vara anonym. Att det då kommer att införas allmänna råd. Christer Jonsson (C) är regionstyrelsens vice ordförande och har ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor. Han misstänker också att det kommer införas nya hårdare regler snart. – Med den utveckling som vi har sett så närmar det sig väl att regionen också skärper råden. Men detta görs i samtal med folkhälsomyndigheten, säger han. Smittspridningen ökar Pandemin har tagit fart ordentligt den senaste veckan. Under söndagen var det tolv personer som var inlagda på sjukhus, i fredags var den siffran nio. Antalet smittade ökar också markant under veckan. Region Kalmar gick ut på sin Facebooksida under söndagen med uppmaning om att stanna hemma, tvätta händerna och ställa in planerade aktiviteter. Men än så länge alltså är det inte någon skärpning av allmänna råd.

– Jag kan bara meddela att vi för löpande kontakt med folkhälsomyndigheten, säger Rolf Asmundsson pressansvarig på Region Kalmar län. Det är också det svaret du kommer få av smittskyddsläkaren också.

Under torsdagen antog Region Kronoberg lokala, strängare och skärpta allmänna råd. Det innebar bland annat att man ska avstå idrottsträningar, matcher och tävlingar för alla födda tidigare än 2005. Även besök på gym och badhus är något man avråder ifrån. Dessutom återinförs 50-personersgränsen för evenemang som faktiskt genomförs. Man avråds också minimera antalet sociala kontakter och man ska endast göra nödvändiga besök på apotek eller livsmedelsbutiker. Råden i Kronoberg gäller i första hand fram till 26 november.