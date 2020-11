Positiva vaccinbesked – effektivt vaccin kan komma redan i januari

Under måndagen blev avtalet med läkemedelsbolaget Pfizer klart och Sveriges vaccinsamordnare, Richard Bergström, är optimistisk.

– Om allt går enligt plan kan vi börja vaccinera i januari. Det kommer att ske pö om pö under året. Jag vågar säga att jag tror att alla prioriterade har blivit vaccinerade under det första halvåret av 2021, om allt, som sagt, går enligt plan, säger han till Aftonbladet.

Pfizers vaccin har enligt tidiga data visat sig vara mer än 90 procent effektivt mot covid-19. Testerna är nu inne i den sista fasen, fas 3-stadiet, och visar att vaccinet kan vara lika skyddande som den vaccin barn får mot mässlingen.

– Det är det här vi har väntat på. Vi vet att vaccinet är hyfsat säkert, nu vet vi också att det skyddar mot sjukdom vilket bådar gott. Det här är ingen vetenskapligt grundad publikation utan en pressrelease där vi får lita på vad vi läser, men so far so good vad jag kan se, säger Matti Sällberg, professor och biomedicinsk analytiker.

Enligt Pfizer kommer man i slutet av året ha tillräckligt med doser för att kunna vaccinera mellan 15 och 20 miljoner människor. Totalt är 2,6 miljoner i Sverige prioriterade och det handlar bland annat om äldre, sjukvårdspersonal samt personal inom äldreomsorgen. Den stora massan kan komma att få vaccin under andra delen av nästa år.

Pfizers vaccin har testats på drygt 66 000 personer. Läkemedelsbolaget Astra Zeneca har tidigare meddelat att deras vaccinutvecklande går så bra att man eventuellt kan börja vaccinera redan i december.

Elva olika vaccin befinner sig just nu i sista teststadiet i världen.