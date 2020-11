Extrem ökning av anmälningar om sexuella övergrepp mot barn

I fredags dömdes en man, som tidigare bott i Kalmar, till sex års fängelse efter upprepade våldtäkter mot sin sambos dotter. Han dömdes för barnvåldtäkt. Mannen blev tagen på bar gärning tidigare i år, men han hade utnyttjat den nu tioåriga flickan under flera år.

Under onsdagen var det rättegång där en man från Västervik står åtalad för 23 olika barnsexbrott mot ett 20-tal offer som alla är under 15 år. Och detta är inte ovanligt. Vår tidning har begärt ut anmälningar gällande barnsexbrott under en femårsperiod och det går att konstatera en enorm ökning.

Från 180 anmälningar 2015, till 295 fem år senare 2019. Det motsvarar en ökning på 65 procent. Det motsvarar nästan en anmälning om sexövergrepp mot barn varje dag.

– Det låter som en markant ökning och det är också min känsla, att anmälningarna beträffande sexuella övergrepp mot barn har ökat, säger åklagaren Linda Caneus.

"Vi har att göra hela tiden"

Sedan några år tillbaka har åklagarmyndigheten i Kalmar ett speciellt team där tre åklagare endast arbetar med brott mot barn. Linda Caneus är en av dem.

– Vi har att göra hela tiden, säger hon. Sen inleder vi ofta en förundersökning när det gäller barnärenden. Och det är alltid en åklagare som är förundersökningsledare i de här ärendena.

Det finns olika förklaringar till att anmälningarna ökar. Om frågorna som övergrepp får ökat fokus kan det leda till fler anmälningar, det kan också handla om ny lagstiftning. Sedan 2018 finns en skärpning av lagen men också bevislättnad för åklagare. Numera måste man verkligen försäkra sig om att den person man har sex med faktiskt är över 15 år. Det är alltså lättare att fälla förövare.

Men påverkar ny lagstiftning antalet anmälningar?

– Det kan det göra. Vi har haft #metoo vilket säkert kan påverka men också att vi har varit lyckosamma i lagföringen. Vi har flera domar där sexförbrytare blivit fällda för barnsexbrott och fått långa fängelsestraff. Men det behöver inte vara mer komplicerat än att övergreppen mot barn faktiskt har ökat.

Linda Caneus ser också en ökning av mer grova sexualbrott mot barn. Det får hon också stöd i när vi gär igenom statistiken.

Under 2019 anmäldes 85 fall av grov våldtäkt mot barn, samma siffra för 2015 var 26. Alltså nästan en tredubbling.