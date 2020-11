Oro för butikerna inför julhandeln: "En katastrof naturligtvis"

Häromdagen kom beskedet om ännu hårdare restriktioner i Sverige och allmänheten uppmanas nu undvika en rad saker som inte bedöms som nödvändigt.

Besked som förstås slår stenhårt mot butiker och den fysiska handeln.

– Det är en katastrof naturligtvis. Det handlar om rekommendationer och man får gå in i butiker och det är upp till oss att se till att man kan vara där inne på ett säkert sätt, säger Björn Johansson, ordförande för Vimmerby Handel.

Har du fått några signaler om hur handlarna reagerar på det här?

– Jag har fått en hel del och de är inte glada, vilket är förståeligt. Det är lite desperation och det är tråkigt, men samtidigt förstår man situationen. Man vet att det måste till något för att minska smittspridningen. Men samtidigt måste ens butik överleva också.

"Var dumt"

Snart är vi inne i december och hur restriktionerna kommer påverka julhandeln är omöjligt att säga redan nu.

– Man hade räknat med att komma igång igen till julhandeln. Får man inte den försäljningen nu blir det riktigt illa. Folk kanske väljer att stanna hemma och handla mer hemma.

Finns det risk för konkurser?

– Jag vet inte. Det är ingen som har sagt något om det nu. Många var inne på linjen, när det såg lite lättare ut i höstas, att man trodde att det skulle lätta till julhandeln. Vi slappnade väl av lite allihop då och det var dumt. Nu kommer det här och så slås benen undan en gång till. Man blir frustrerad, besviken och en viss panik kan säkert infinna sig.

"Lätt att säga"

Björn Johanson tror dock att fler väljer att stanna hemma i år och att det kan stärka den lokala handeln något.

– Det kan bli en liten fördel och väga upp lite i alla fall. Förhoppningsvis tänker kunderna på att börja handla redan nu och att man inte behöver vänta till sista veckorna. Jag har hört en del som redan gör det.

Känner du dig orolig?

– Visst är jag orolig, det är vi allihop. Många har stått ut under våren och sommaren och klarat det här jättebra. Nu kommer det en våg till och många hade sett fram emot att pengarna skulle komma in under julhandeln. Det blir ännu tuffare och det finns gräns för hur länge man kan hålla ut. Samtidigt kanske folk åker iväg mindre och handlar mer hemma. Många har med sig att man bör stötta handeln i Vimmerby, men det är lätt att säga och lätt att ändå knappa in på nätet.

Vad kan ni från Vimmerby Handel göra?

– Det är inte så lätt att göra något. Vi skulle kunna skapa aktiviteter, men det ska vi absolut inte göra. Det är svårt nu.

