Kommunens vädjan till vårdnadshavarna: "Ett starkt önskemål"

Under fredagen gick barn- och utbildningsförvaltningen ut med ett informationsbrev till alla vårdnadshavare inom förskola och fritidshem med en uppmaning om att följa de riktlinjer som finns med anledning av den ökade smittspridningen.

"Medarbetare inom förskolan och skolan gör sitt yttersta för att både begränsa smittspridningen, och att hålla verksamheten igång under så normala former som möjligt under rådande omständigheter. För att klara detta behöver vi alla hjälpas åt. Vi ber er vårdnadshavare att följa de riktlinjer som finns. Om ditt barn har blivit bekräftat smittat med covid-19, så behöver barnet stanna hemma minst två symtomfria dygn, samt minst sju dagar efter symtomdebut. Om barnet inte testats, är det två dygn symtomfrihet som gäller innan barnet kan komma tillbaka till förskola eller skola", skriver man på kommunens hemsida.

– Den här sjukdomen är lurig och vi tror inte att någon medvetet försöker att kringgå riktlinjerna. Men vi tror att det är viktigt att påminna alla om att vi gemensamt måste hjälpas åt för att stoppa smittspridningen, säger skolchefen Ola Karlsson.

Vill inte avvika – uppmanar ändå

Enligt de nu rådande rekommendationerna kan ett friskt barn gå till förskolan eller fritidshemmet även om en person i hushållet fått en bekräftad covid-19-infektion. Ola Karlsson säger att man inte har för avsikt att avvika från riktlinjerna, men uppmanar ändå vårdnadshavare att inte följa dessa i nuläget.

– Vi har inte för avsikt att avvika från dessa riktlinjer men vi skickar med ett starkt önskemål att vårdnadshavare inte lämnar sina barn till förskola och fritidshem i ett sådant läge, säger Ola Karlsson.