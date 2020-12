Så hög var spridningen i din kommun – norra länet i topp

Spridnigen av covid-19 fortsätter att vara som högst i den norra delen av länet. Västervik och Vimmerby topparstan för vecka 49 med 38 fall per 10 000 invånare.

Därefter kommer Hultsfred med 30 och Oskarshamn med 27. Kalmar låg på 25 fall och är femma på länslistan. Lägst spridning under förra veckan hade Mönsterås och Emmaboda med tolv fall per 10 000 invånare.

Under hela pandemin är det Hultsfred (237) och Västervik (201) som haft flest fall i förhållande till sin befolkning. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten.

Här ser du hela länslistan för vecka 49:

Kommun Fall per 10 000 inv. v. 49 Antal fall v.49 Fall per 10 000 inv. under pandemin Antal fall under pandemin Västervik 38 138 201 738 Vimmerby 38 59 145 227 Hultsfred 30 43 237 337 Oskarshamn 27 74 153 415 Kalmar 25 171 148 1031 Mörbylånga 22 34 149 227 Borgholm 19 21 124 134 Högsby 17 10 115 68 Torsås 15 11 126 90 Nybro 14 28 125 253 Mönsterås 12 16 130 174 Emmaboda 12 11 98 93

Näst högsta siffran

Regionen hade 232 fall per 100 000 invånare under vecka 49 och låg på 1 543 fall totalt per 100 000 invånare. Det senare är den näst lägsta nivån i landet. Spridningen förra veckan var den sjätte lägsta i landet, men det ska sägas att många regioner har olika testrutiner.

Antalet fall under vecka 49 landade på 618 – den näst högsta siffran under pandemin, men 40 färre än vecka 48.