NÄSTAN 200 NYA COVID-FALL I LÄNET

Det blir ingen rolig jul för många länsbor. I dag redovisar Region Kalmar att 199 personer fått besked om coronasmitta under det senaste dygnet. Därmed har nu det totala antalet smittade i länet passerat 5 000 personer.

Totalt är det 5 140 personer som nu är smittade och det är 199 fler än i går. Utan att svära på det så kan det vara det högsta antalet som Region Kalmar redovisar för en enskild dag.

Kalmar har hela 62 nya fall och sticker ut, men smittan ökar kraftigt i alla kommuner i länet. I Västervik har 20 personer ytterligare smittats, i Vimmerby 16 och i Hultsfred tio. Oskarshamn har 31 nya fall. Hela kommunlistan ser ut såhär:

Kalmar 1 451 (+62)

Västervik 872 (+20)

Oskarshamn 509 (+31)

Hultsfred 419 (+10)

Vimmerby 343 (+16)

Nybro 313 (+18)

Mörbylånga 282 (+8)

Mönsterås 201 (+5)

Borgholm 181 (+7)

Emmaboda 135 (+6)

Torsås 115 (+4)

Högsby 98 (+4)

Fem personer utskrivna

Däremot tycks läget på sjukhusen vara relativt lugnt under inledningen av julhelgen. 32 personer vårdas just nu, vilket är fyra färra än i går. Fem har skrivits ut från sjukhus under det senaste dygnet och totalt har nu 393 sjukhusvårdade friskförklarats. En person får intensivvård med respirator, vilket är en färre än i går.

Antalet avlidna på sjukhus i länet ligger glädjande nog kvar på 61.

Tittar man på testningen så uppdateras inte antalet självtester i dag. Däremot har 169 fler varit positiva. Regionen har provtagit 43 886 (+460) gånger på 27 366 (+154) personer och 1 831 (+30) av dem har varit positiva.

Antalet antikroppstester ligger på 7 445 (+81). 998 (+17) har varit positiva, vilket motsvarar 13 procent.