Smitta på flera särskilda boenden i Vimmerby – ”Allvarligt läge”

Kommunen har fått in covid-19 på flera av sina boenden. Foto: MostPhotos

Smittspridningen i Vimmerby kommun har varit mycket stor under den senaste månaden – och nu har covid-19 letat sig in på flera särskilda boenden. – Vi har smitta både bland brukare och personal, men jag vet inte hur många, säger Marie Nicholson (M).

Länge såg läget i Vimmerby nästan oförskämt bra ut. Smittspridningen låg på en mycket låg nivå och det var inte förrän vecka 50 som Vimmerby för första gången hade över 100 fall på en vecka. Sedan dess har det tagit fart. Vecka 53 blev den värsta hittills med 253 fall och mycket talar för att vecka 1 blir ännu värre när alla fall summeras.

Kommunen har nu fått in smittan på flera särskilda boenden och både medarbetare och brukare har blivit smittade. Även inom hemtjänsten ska det finnas flera fall av covid-19, enligt uppgifter till DV.

– Eftersom vi har en så snabb spridning just nu har vi fått in det på våra särskilda boenden, men jag kan inte svara på vilka det är. Jag har inte färsk information om det just nu, säger Marie Nicholson (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Hur ser du på situationen i Vimmerby?

– Vi har ett allvarligt läge i Vimmerby med en spridning som ökar.

Kan ni göra något för att minska smittspridningen?

– Vi har att förhålla oss till de regler och rekommendationer som finns, jag ser inte att vi är i ett läge där vi kan gå in och gå ännu längre. Min bild är att Vimmerbyborna varit duktiga på att följa rekommendationerna.

Uppgifter om avlidna inom äldreomsorgen

I augusti berättade Dagens Vimmerby om ett dödsfall kopplat till covid-19 på ett av kommunens särskilda boenden. DV har fått in flera uppgifter om dödsfall inom äldreomsorgen kopplade till covid-19 under den senaste tiden, men enligt Socialstyrelsen ligger Vimmerby kvar på mellan 1-3 avlidna i covid-19. Det kan dock finnas en eftersläpning i statistiken.

Vår tidning har sökt flera representanter för socialtjänsten, men utan resultat.