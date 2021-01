KRISLÄGESAVTALET AKTIVERAT I KALMAR LÄN

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona har beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Kalmar län. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.

– Region Kalmar län har uttömt alla möjligheter för att säkra bemanningen som finns i det vanliga kollektivavtalet. SKR och Sobona har därför beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Kalmar län, säger Joakim Larsson, ordförande i förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och i Sobonas föreningsstyrelse.

På måndagen var 60 patienter inneliggande på sjukhus för vård av covid-19. Tio av dem var i behov av intensivvård och läget är värre än i våras. Regionen har begärt aktivering av krislägesavtalet för sjuksköterskor och undersköterskor inom intensivvårdsavdelningen och operationsavdelningen på Länssjukhuset i Kalmar.

– Arbetsskyldigheten i krislägesavtalet är vidare och det går att ta ut mer arbetstid under en period. Den ökade belastningen på medarbetarna kompenseras med högre ersättningsnivåer, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation och i Sobonas föreningsstyrelse.

"Måste säkerställas"

Krislägesavtalet är ingen långsiktig lösning, konstaterar SKR. Medarbetarnas ersättning blir sammanlagt 220 procent av lönen per timme. Den ordinarie arbetstiden blir 48 timmar per vecka under maximalt fyra veckor. Krisersättningen för nödfallsövertid uppgår till 150 procent av lönen per timme.

"Men det möjliggör att bemanningen kan säkras här och nu så att den mycket ansträngda situationen i sjukvården med anledning av covid-19-pandemin kan hanteras", skriver man i pressmeddelandet.

– Medarbetarnas vila och återhämtning måste säkerställas så att de orkar arbeta under de här tuffa förutsättningarna. Arbetsgivarna måste även fortsättningsvis parallellt jobba med att hitta alternativa lösningar för att förstärka bemanningen, säger Joakim Larsson.

Region Kalmar län blir den sjunde regionen att aktivera krislägesavtalet. Bland annat Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Jönköping har redan aktiverat avtalet.