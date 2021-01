Pressat läge på Västerviks sjukhus – covidavdelningen är full

Läget är pressat på Västerviks sjukhus just nu.

Covid-19 avdelningen på Västerviks sjukhus är fullbelagd. Det är högt tryck på akutmottagningen av människor som söker för infektionssjukdomar samtidigt är det många som drabbas av hjärtinfarkt och stroke. I Region Kalmar län har man från och med igår aktiverat krislägesavtalet för vissa avdelningar på Länssjukhuset i Kalmar. – Det är ett pressat läge just nu för sjukvården på Västerviks sjukhus, säger chefläkare Anna Michaëlsson.

Det är ett högt tryck på Västerviks sjukhus just nu. Anna Michaëlsson berättar om hur läget är medan hon vårdar patienter på sjukhuset.

– Vår Covid-19 avdelning är fullbelagd, där ligger nu åtta patienter. Samtidigt har vi många i övriga patientgrupper som är i behov av vård.

Var är det som mest pressat?

– Det är många som söker akut vård just nu. Det handlar om att många söker för infektioner, det kan vara Covid-19, men det är många som får lunginflammationer samt andra inflammationer vid den här tiden på året, säger Anna Michaëlsson.

Det finns också andra patientgrupper som ökar under vintern.

– Vi vet om att vi får in fler personer som drabbas av hjärtinfarkter och stroke nu och så har vi fler som ramlar och bryter sig under vintern. Lägger man till att vi har en full Covid-19-avdelning så är det högt tryck och ett pressat läge inom sjukvården på Västerviks sjukhus just nu, men vi klarar av det i nuläget, säger Anna Michaëlsson.

Krislägesavtalet

Henrik Holmberg är sjukhuschef på Västerviks sjukhus och han berättar att krislägesavtalet inte kommer att aktiveras på Västerviks sjukhus.

– Region Kalmar län har aktiverat krislägesavtalet och två avdelningar på Länssjukhuset i Kalmar har aktiverat det. Det är anestesi- och intensivvårdskliniken och operationsavdelningen som har gjort det.

Har ni aktiverat krislägesavtalet på Västerviks sjukhus?

– Nej inte i dagsläget.

Sju regioner har aktiverat krisledningsavtalet

Region Kalmar län har uttömt alla möjligheter för att säkra bemanningen som finns i det vanliga kollektivavtalet. Därför har SKR (Sveriges kommunen och Regioner) och Sobona (Privata vårdgivare) beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Kalmar län, vilket vi berättade om i går.

– Arbetsskyldigheten i krislägesavtalet är vidare och det går att ta ut mer arbetstid av personalen under en period. Den ökande belastningen på medarbetarna kompenseras med högre ersättningsnivåer, säger Ulf Olsson, vice ordförande i SKR:s förhandlingsdeligation i ett pressmeddelande.

Sju regioner har i dagsläget infört krislägesavtalet, de regionerna är: Stockholm, Västra Götaland, Göteborg, Skåne, Uppsala, Jönköping och Kalmar.