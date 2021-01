Sämsta coronaveckan hittills – så hög var spridningen i kommunerna

Vecka 1 blev den sämsta veckan hittills under pandemin för Kalmar län. Antalet bekräftade fall landade på 1 081 – och det var första gången som länet hade över 1 000 fall på en vecka. Högst spridning hade Kalmar med 59 fall per 10 000 invånare.

Sett till sin befolkning hade länet den sjätte högsta spridningen i landet under förra veckan. Så högt upp har man aldrig legat tidigare. Med nya toppnoteringen på 1 081 fall hade man 440 fall per 100 000 invånare. Totalt under pandemin var man nu uppe i 8 129 fall och 3 312 fall per 100 000 invånare vid utgången av vecka ett.

Högst spridning förra veckan hade Skåne med 730 fall per 100 000 invånare. Lugnast var läget i Värmland med 154.

Ser man till kommunerna i länet så skiftar läget en del jämfört med förra veckan. Spridningen i Vimmerby sjönk medan den ökade i Kalmar och Hultsfred. Västervik ligger kvar på en förhållandevis låg nivå. Såhär ser listan ut:

Kommun Fall per 10 000 inv. v. 1 Antal fall v.1 Fall per 10 000 inv. under pandemin Antal fall under pandemin Kalmar 59 410 356 2475 Hultsfred 56 80 456 648 Oskarshamn 54 146 339 918 Vimmerby 47 74 401 628 Mörbylånga 39 60 280 427 Mönsterås 30 40 239 321 Högsby 29 17 287 170 Nybro 27 54 251 510 Borgholm 27 29 242 262 Västervik 27 100 331 1213 Torsås 24 17 232 165 Emmaboda 22 21 263 248

Vill du jämföra med vecka 53? Då går det bra att klicka här.