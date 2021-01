Smittspridningen sjönk i nio av tolv kommuner

Från vecka 40 till vecka ett gick smittspridningen i länet i stort sett spikrakt uppåt. Nu tycks trenden ha vänt. 1 081 fall under första veckan i år blev 725 vecka två och alltså 555 vecka tre. Senast länet hade färre fall än så var vecka 47.

Smittspridningen i länet låg på 226 smittade per 100 000 invånare, att jämföra med 295 under föregående veckan. Totalt hade 9 409 smittats i länet vid utgången av vecka tre.

I kommunerna ser det förstås ljusare ut. Smittspridningen minskar i alla utom tre: Västervik, Mönsterås och Torsås. Det rör sig dock om högst marginella förändringar. I Västervik går man exempelvis från 17 smittade per 10 000 invånare till 21.

Kraftig minskning i Vimmerby

Väldigt positiv är situationen i Vimmerby och Hultsfred just nu. Vimmerby går från 49 per 10 000 invånare till 21. Hultsfred minskar ytterligare, där blir 25 smittade per 10 000 vecka två bara 15 under förra veckan.

Kalmar ligger kvar på en något högre nivå, men även där sjunker smittspridningen. 38 smittade per 10 000 invånare vecka tre blev 31 förra veckan. Oskarshamn hade högst smittspridning i länet under förra veckan med 33 fall per 10 000 invånare. Hela kommunlistan ser du här: