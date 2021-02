Foto: Arkivbild

BRITTISKA VARIANTEN HAR FÅTT FÄSTE – VÄSTERVIK STICKER UT

Den brittiska varianten av covid-19 har fått fäste i Kalmar län. Det uppger regionen i ett pressmeddelande.

– Det är betydligt fler än vi befarade, säger biträdande smittskyddsläkare Per-Åke Jarnheimer.

Annons:

Nu har den brittiska varianten av covid-19 fått fäste i Kalmar län. Regionen har nu fått resultat från Folkhälsomyndigheten av den typning som skett av ett stort antal positiva covid-19-test i länet under vecka fem och sex.

I cirka 20 procent av fallen finns det skäl att anta att det rör sig om den brittiska varianten. Resultaten är fortfarande preliminära och kommer att analyseras ytterligare. Varken den sydafrikanska eller brasilianska varianten har upptäckts i proverna från Kalmar län.

– Att vart femte fall i stickprovsundersökningen misstänks vara den brittiska varianten är betydligt fler än vi befarade. Vi håller nu på att kartlägga fallen för att se var smittan sprids. De flesta har ingen koppling till utlandsresa och fallen finns i hela länet men med en tydlig ansamling i Västerviks kommun, säger biträdande smittskyddsläkare Per-Åker Jarnheimer.

Stor ökning

Den brittiska varianten har visat sig vara mer smittsam, vilket visat sig i de regioner som följt förekomsten under några veckor.

– Där har man konstaterat en snabb ökning. Vi har en löpande dialog med Folkhälsomyndigheten kring eventuella regionala rekommendationer.

Parallellt med detta sker också en stor ökning av antalet bekräftat smittade i länet efter flera veckors tydliga nedgång. Förra veckan konstaterades drygt 35 procent fler fall än veckan innan. Fler personer har också behövt sjukhusvård de senaste dagarna.

– Utvecklingen är oroande i synnerhet nu när sportlovet är i full gång, säger Per-Åke Jarnheimer.

Han pekar på rekommendationerna under sportlovet om att agera på ett smittsäkert sätt både under själva resan och på resmålet. Vid hemkomst ska man avstå alla icke-nödvändiga kontakter under sju dagar, jobba hemifrån om man kan och hålla barnen hemma från fritidsaktiviteter och barnkalas. Man ska undvika grannmingel och afterwork.

Annons:

Simon Henriksson simon.henriksson@dagensvimmerby.se 076 815 45 71

Annons: