Region Kalmar hamnar i topp i landet när förtroendet för sjukvården mäts. Foto: Arkivbild

Regionen i topp – högt förtroende för sjukvården i länet

Trots 200 avlidna i covid-19 och den värsta hälsokrisen på många många år har fyra av fem i länet förtroende för Region Kalmars hantering av pandemin. Ännu bättre är siffrorna när det gäller sjukvården i stort. Då ligger Kalmar län i topp i hela landet.

Annons:

Siffrorna kommer från Sjukvårdsbarometern som genomförs varje år och mäter förtroendet för vården i landets regioner. Ser man till förtroendet för sjukvården totalt sett så har 80 procent i Kalmar län förtroende för vården. Så högt ligger ingen annan region i landet. Det är hela elva procentenheter bättre än förra året. Förtroendet för sjukhusen ligger på 83 procent (75 2019) och för hälsocentralerna på 75 (67).

– Det är oerhört glädjande siffror, inte minst att förtroendet ökar så kraftigt under ett år som präglats av omställning och fokus på att hantera en pandemi. Att ha högt förtroende under normala förhållande är bra, men att få en så kraftig ökning under en tid som präglas av krissituation är unikt. Resultateten i hälso- och sjukvårdsbarometern är ett bevis på det fantastiska arbete som våra medarbetare gör varje dag, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson i ett pressmeddelande.

Nöjda med coronahanteringen

78 procent känner sig tillfreds med hur Region Kalmar hanterar coronapandemin. Det är den fjärde högsta andelen i landet. Snittet i riket ligger på 73. Etta är Västerbotten med 82 och sist Dalarna med 66.

Länsborna anser också att väntetiderna är rimliga, 86 procent tycker det för hälsocentralerna och 74 för sjukhusen. Båda kategorierna ökar med 13 procent. Hela 93 procent anser att de har tillgång till den vård de behöver, vilket är den näst högsta andelen i landet.

Sämst noteringar har Kalmar län när det gäller 1177. Länsborna är överlag mer skeptiska till e-tjänster och bara 69 procent har förtroende för 1177 på telefon och 73 procent för 1177.se.

"Gör väldigt mycket rätt"

Den politiska majoriteten var förstås inte sen med att kommentera de fina siffrorna för Kalmar län.

– Det här är ett kvitto på att Region Kalmar läns hälso- och sjukvård är i toppklass. Många års medvetet arbete med kvalitetsförbättringar och ständig utveckling, drivet av våra fantastiska medarbetare, bär frukt. Det här betyder inte att vi lutar oss tillbaka och är nöjda, det finns fortfarande mycket som kan bli bättre. Men det ger oss ett bevis på att vi är på rätt väg, säger Regionstyrelsens ordförande, Angelica Katsanidou (S).

Johanna Wyckman (L):

– Det här är riktigt bra siffror och min tolkning är att vi gör väldigt mycket rätt i Region Kalmar län. Det finns fortfarande mål kvar att uppfylla och det gäller nu att lägga i ytterligare en växel – både för att öka och behålla det förtroende som länsborna ger hälso- och sjukvården i Region Kalmar län, säger Johanna Wyckman (L), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Förtroendet ökar överallt

Förtroendet för vården ökar i samtliga regioner och totalt har 69 procent förtroende för vården. Det är nio procentenheter fler än ifjol.

– Det är väldigt glädjande att förtroendet för hälso- och sjukvården ökar så pass mycket. Det är ett kvitto på att regionerna kunnat ställa om och möta de stora vårdbehov, de frågor och den oro som uppstått under pandemin, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fakta Hälso- och sjukvårdsbarometern mål är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Syftet är att få underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, lokalt och nationellt. Undersökningen och resultaten ska även utgöra underlag för demokratisk dialog, som ett verktyg i regionernas arbete med att planera, leda och styra hälso- och sjukvården. 1400 personer 18 år och äldre har svarat i Kalmar län på frågorna i Hälso- och sjukvårdsbarometern under perioden 28 september-27 november. Källa: Region Kalmar

Annons:

Jakob Karlsson jakob.karlsson@dagensvimmerby.se 073 501 41 26

Annons: