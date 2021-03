Torbjörn Karlsson Länsförsäkringar.

Så blir gammal spillolja till ny smörjolja

Varje år samlar Länsförsäkringar i Kalmar län in 42 ton farligt avfall, i samarbete med lantbruksföretag i länet. Tre fjärdedelar av det farliga avfallet är spillolja, som annars skulle kunna påverka naturen på ett mycket negativt sätt. Spilloljan återvinns senare och blir till ny smörjolja. Det skriver Länsförsäkringar Kalmar län i ett pressmeddelande.

Spillolja är ett farligt avfall som även i små mängder kan orsaka stora skador på miljön. Saneringskostnaderna blir höga även efter små utsläpp. Inom lantbruket händer det ibland att gamla maskiner blir stående och läcker olja eller att det finns fat och tankar med spillolja som stått länge och börjar läcka.

– Spillolja står för den största delen av det farliga avfall som samlas in varje år, under 2020 blev det lite mer än 31 ton, tillsammans med batterier som kommer på andra plats. Olja som av någon anledning råkar hamna i naturen har en stor påverkan på miljön och kräver ofta stora saneringsinsatser. Arbetet slutar inte i och med att oljan samlas in utan den återvinns igen. Det fina jobb som görs är positivt i dubbel bemärkelse, säger Torbjörn Karlsson, försäljningschef Lantbruk, på Länsförsäkringar Kalmar län.

Från gammal spillolja till ny smörjolja

Spilloljan transporteras till en depå där vattenhalt och olika värden kontrolleras innan den skickas vidare till Tyskland för återvinning. Väl på plats i Tyskland renas spilloljan och behandlas till ny smörj- och valsolja bland annat.

Sedan 2011 har Länsförsäkringar Kalmar län genomfört mer än 1 100 hämtningar hos sina lantbruksföretag i länet och därigenom tagit hand om ca 494 ton miljöfarligt avfall och nära 2000 ton lantbruksskrot.

– Samarbetet med våra företagare inom de gröna näringarna är jätteviktigt. Vi lägger stort fokus på att vara nära våra ägare. Vi vet att återvinningskampanjen är uppskattad. Vi är jättestolta och tacksamma för att vi tillsammans med våra kunder gjort ett så viktigt jobb för vår miljö, säger Torbjörn Karlsson.

