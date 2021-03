Lifvs obemannade butiker i Västervik och Vena stängs men det kan finnas en räddning för den i Vena. Foto: Ossian Mathiasson

Dubbla Lifvs-butiker läggs ner – Venabutiken kan räddas: "För en dialog"

Lifvs vill göra sig av med både Vena- och Västerviksbutiken med anledning av en stor omstrukturering. Nu berättar Petter Andersson, marknadschef på Lifvs, om beslutet i en lång intervju.

– Vi för en dialog med lokala intressenter om att de eventuellt ska driva butiken vidare under andra former, säger han.

Tidigare i dag rapporterade vår tidning om att Lifvs obemannade och dygnet runt-öppna butiker i Västervik och Vena stängs till följd av en omorganisation i bolaget.

Petter Andersson berättade vid 13-tiden att de kommer flytta på Västerviksbutiken och att det förs en diskussion om eventuella förändringar avseende driften av Venabutiken.

Venabutiken går ganska bra

Fler detaljer skulle komma under eftermiddagen – och nu berättar marknadschefen om de oväntade förändringarna.

– Vi kommer inte driva vidare vår butik i Vena, men dialog pågår med lokala intressenter. Vi för en dialog med lokala intressenter om att de eventuellt ska driva butiken vidare under andra former, säger Petter Andersson.

Vad är förklaringen till att ni avser att lämna Vena?

– Det är för att vi gör ett stort strategiskt omtag kring flera stycken av våra olika kluster där vi har butiker. Vi placerar nämligen butiker i kluster med tre till fem butiker. Det i kombination med att vi har mer data från butikerna gör att Vena inte ingår i vår nuvarande plan kring kluster, säger Andersson.

Går Vena-butiken dåligt?

– Nej, nej. Den går ganska bra och jag kan inte gå in på hela analysen men vi gör ett strategiskt omtag om hur vi planerar alla våra kluster och hur butikerna bör vara placerade i förhållande till varandra och i förhållande till en bra, fungerande logistik- och varuförsörjning. Sammantaget så gör det att vi har beslutat att vi inte ska driva de här två butikerna vidare, men det pågår en dialog med lokala intressenter om att Venabutiken skulle kunna drivas vidare under andra former.

Butiken stängs på söndag

Faktum är att Lifvs lämnar butiken i Vena redan på söndag.

– Det är snabba ryck. Den stängs tillfälligt på söndag, sedan kommer vi återkomma med mer information om det är aktuellt med att någon lokal intressant tar över.

Västerviksbutiken lär försvinna helt och hållet och flyttas till annan ort.

– Där pågår ingen dialog, nej. Det är mer troligt att den försvinner och inte kommer ersättas med någon annan variant.

– Då ska man ha i bakhuvudet att vi ibland betraktas som en traditionell livsmedelshandlare som etablerar sig på en ort och att det är konstant. När vi flyttar från en plats så är det vissa som uppfattar det som att det är något slags misslyckande men hela vår affärsidé är att ha den här standardiserade butiksmodulen som är mobil och som vi snabbt kan etablera och flytta på för att hitta optimala lägen för butikerna.

"Vi känner med dem"

Andersson vill inte nämna hur många butiker som berörs av omorganisationen.

– Det är inget som vi går ut med rent officiellt men vi har 27 butiker. Vi har ingen plan på att helt ta bort butiker eller minska antalet butiker utan det är under en kort period innan de öppnar på nya ställen som de kan vara lite färre.

Hur känns det att lämna Vena?

– Vi har ett butikskoncept så vi kan lätt flytta på oss och lätt etablera oss men vi tar inte lätt på den här lokala besvikelsen som ibland uppstår. Vi känner med dem och kan verkligen förstå deras besvikelse.

Hur ser du på deras besvikelse efter beskedet som de ser som chockartat?

– Den kan jag förstå helt och hållet. Vi får förfrågningar från många, många ställen runt om i Sverige om att vi ska komma till deras ort.

Vad finns det för intressenter till Vena-butiken?

– Jag kan inte säga något om det. Den dialogen ska skötas internt.

Finns det något datum?

– Nej, men det lär bli inom kort. Vi vill inte ha en stängd butik som står i Vena en längre tid. Vi kommer ta bort butiken om det inte går att hitta någon som tar över.

