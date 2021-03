Urban Kennmark är ny chef för Systembolaget i Vimmerby. Bilden är en genrebild. Foto: Pressbild/Systembolaget

Välkänd profil är ny chef för Systembolaget i Vimmerby

Han har över 25 års erfarenhet från Intersport. Nu är Urban Kennmark ny butikschef för Systembolaget i Vimmerby.

– Är man uppvuxen i handeln, så finns det något speciellt i kundmötet, säger han.

Totalt blev det 27 år på olika tjänster inom Intersport för Urban Kennmark. Sista året spenderade han i Göteborg på Intersports huvudkontor som kategorichef.

– Jag tog den chansen och testade ett år. Efter ett år kände jag att det var dags att dra sig hemåt och inte pendla till Göteborg. Det blev rätt långt till jobbet, säger han.

Efter det blev det knappt två år som inköpare på Ljunghäll i Södra Vi innan han sökte jobbet som butikschef på Systembolaget i Vimmerby.

– Är man uppvuxen i handeln, så finns det något speciellt i kundmötet. Det hade jag saknat och därför sökte jag.

Hur känns det att bli chef på Systembolaget?

– Det är spännande. Det är ett företag som har ett syfte och en funktion i samhället. Här säljer man med ansvar kan man säga.

Är det något särskilt du vill ta tag i nu när du tillträtt?

– Det är svårt att säga. Det är länge sedan jag var butikschef på Intersport i Vimmerby. Jag har varit chef på Intersport i olika roller ganska länge, men just nu handlar det mycket om att se och lära för mig. Det är en fantastisk personalstyrka i butiken, som är väldigt kunnig, duktig och har väldigt mycket erfarenhet. Det är skönt när man kommer in som ny. Det handlar mycket om att komma in i saker och ting och hjälpa kunden att hitta rätt dryck till maten som de ska äta.

"Välskött företag"

Det är förstås stor skillnad på Intersport och Systembolaget, som är två vitt skilda bolag.

– Priset på varan är vad det är. Man behöver inte bedriva kampanjer eller annat, som man gör inom detaljhandeln annars.

Blir det en omställning för dig?

– Nej, inte alls. I vanlig traditionell detaljhandel, oavsett om det är klädbutik, skoaffär eller sportbutik, finns det utmaningar med stor konkurrens. Här är det ett ställe där man säljer alkoholen och det finns ett förhållningssätt hur man gör det på bästa sätt. Det känns kul att komma till ett så välskött företag.

Martin Haage, områdeschef för Systembolaget, säger så här om rekryteringen:

– Det är jätteroligt och trevligt med en lokal förmåga som är välkänd. Jag är givetvis nöjd med den, annars hade den inte verkställts.

