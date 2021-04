Smittspridningen i Kalmar län ökade med 49 procent under förra veckan, enligt Folkhälsomyndigheten. Foto: Bildbyrån

VÄRSTA VECKAN HITTILLS – SPRIDNINGEN ÖKADE MED 49 PROCENT

Vecka tolv blev den värsta coronaveckan i Kalmar län hittills. 1 280 personer konstaterades smittade och det är hela 49 procent fler än vecka elva. Smittspridningen ökade i alla kommuner utom Borgholm.

Kalmar län hade den tredje värsta smittspridningen i hela landet med 520 smittade per 100 000 invånare. Totalt blev 1 280 personer smittade i länet förra veckan. Vecka elva handlade det om 851 smittade. Ökningen ligger på 49 procent. Den tidigare toppnoteringen kommer från vecka ett då 1 081 blev smittade, enligt Folkhälsomyndighetens siffror.

Extrema ökningar

Fortfarande är smittspridningen som värst i Mönsterås med 85 fall per 10 000 invånare förra veckan – en ökning med 25 procent. Många kommuner i länet visar upp bedrövliga ökningar under vecka tolv. I Vimmerby handlar det om 90 procent fler smittade, men Mörbylånga är värst med hela 158 procents ökning. Kalmar ligger på 34, Västervik på 50 och Hultsfred på 45. Bara Borgholm hade minskad spridning, detta med 9 procent. Siffror för alla kommuner hittar du längst ned i artikeln.

Ser man till hela landet så hade Halland snabbast spridning med 650 fall per 100 000 invånare. Kronoberg låg lägst med 163. 38 000 bekräftades smittade i Sverige under vecka tolv – det är 15 procent mer än veckan innan. Utöver det konstaterar Folkhälsomyndigheten att antalet som läggs in på IVA ökar och antalet som avlider slutat att minska.

Allt talar för att denna vecka blir ännu värre för Kalmar län. Här är listan för länets kommuner under vecka tolv:

Kommun Fall per 10 000 inv. v. 12 Antal fall v.12 Fall per 10 000 inv. under pandemin Antal fall under pandemin Procentuell ökning jämfört med v.11 Mönsterås 85 114 790 1061 25% Vimmerby 73 114 677 1060 90% Kalmar 63 437 663 4606 34% Nybro 57 116 462 938 142% Mörbylånga 52 80 481 733 158% Västervik 45 164 663 2430 50% Hultsfred 43 61 603 857 45% Högsby 42 25 491 291 79% Emmaboda 40 38 426 402 65% Oskarshamn 32 87 636 1723 13% Torsås 29 21 385 274 62% Borgholm 19 21 331 359 -9%

Jakob Karlsson jakob.karlsson@dagensvimmerby.se 073 501 41 26

