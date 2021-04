Kommundirektör Carolina Lejonram känner sig väldigt trygg i det beslut som räddningschef Jörgen Svensson har landat i avseende räddningstjänstens framtida samarbete med Jönköpings län. Arkivbild. Foto: Simon Henriksson

Kommundirektören backar räddningschefen i beslutet om framtiden

I går kunde vi berätta att räddningschefen i Vimmerby förordar ett samarbete med Jönköpings län avseende ledningscentral med vakthavande befäl.

– Jag känner en väldig trygghet i detta, säger kommundirektör Carolina Lejonram.

I går, onsdag, informerades medarbetarna inom räddningstjänsten i Vimmerby samt de politiska partierna om vilken väg räddningstjänsten i Vimmerby väljer för framtiden.

För Vimmerby kommun, liksom för Hultsfreds och Västerviks kommuner, är det Jönköpings län som gäller avseende ledningscentral med gemensamt vakthavande befäl. Totalt kommer ledningscentralen i Jönköping då ansvara för en befolkning om cirka 800 000 invånare.

Kommande tisdag är det tänkt att kommunstyrelsen i Vimmerby ska besluta i frågan.

"Två helt olika frågor"

I januari 2019 sa dåvarande räddningschef Stefan Larsson upp sig från sin tjänst sedan han och kommunledningen varit oense i frågan om vilket håll räddningstjänsten i Vimmerby skulle rikta sina blickar för ett framtida samarbete. Larsson slogs hårt för Jönköping, medan kommunledningen då ansåg att samarbete inom Kalmar län var mest lämpat.

Många undrar vad som har hänt sedan dess, då det nu ändå landar i Jönköping?

– Det är två helt olika frågor då och nu, helt olika saker som man jämför, säger kommundirektör Carolina Lejonram.

– Nu handlar det om systemledning. När vi pratade om det för två år sedan var det något helt annat, bland annat tillhörighet till Räddsam F kontra Räddsam H. Det är ingen fråga nu, och har inte alls varit uppe på agendan.

"Haft en bra dialog"

Carolina Lejonram säger att hon känner sig trygg i det beslut som räddningschefen Jörgen Svensson har landat i.

– Det har varit en process som pågått under en lång tid, där räddningscheferna i Vimmerby, Västervik och Hultsfred har samverkat tillsammans med oss kommundirektörer. Vi har haft en dialog under hela utredningstiden, har varit väl informerade under resans gång och kunnat följa processen steg för steg.

Lejonram menar att hon hela tiden har varit tydlig med att man absolut inte har haft några dörrar stängda åt något håll.

– Nej, det här är något som har växt fram efter ett grundligt utredningsarbete och under en lång tid. Jag känner stor trygghet i den kompetens vi har med tanke på alla de krav som ställs på oss från och med 1 januari 2022.

– Det gör att vi kommer ha förmågan att ta hand om våra medborgare på ett tryggt och säkert sätt, som vi inte hade kunnat hantera lika bra annars, säger Lejonram.

Här kan du läsa vad räddnings- och säkerhetschef Jörgen Svensson säger om valet av Jönköpings län.

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

