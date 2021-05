Nu finns det nya tider för att vaccinera sig i Kalmar län. Foto: MostPhotos

Efter stoppet – nu finns det tider för att vaccinera sig i länet

Region Kalmar län har släppt nya vaccinationstider. Under tisdagen släpps också ytterligare tider.

Efter lunch på måndagen öppnades regionen åter upp tider för allmänheten på 1177.se. Under måndagen går det att boka in sig på någon av vaccinationscentralerna. Under tisdagen släpps också nya tider på hälsocentralerna.

"Efter lunch idag öppnar vaccinationscentralerna åter bokningarna för vaccinationstid mot covid-19. Det handlar om de resterande tider som finns kvar sedan sommarpersonal inom kommunal vård- och omsorg haft några dagar på sig att säkra en tid för vaccination. Under morgondagen kommer också hälsocentralerna och de privata läkarmottagningarna i länet att släppa på fler tider.För dig som tillhör riskgrupp eller är född 1971 eller tidigare går det i eftermiddag bra att gå in och boka en tid på 1177.se", skrev regionen tidigare i dag.

Lyckas du inte boka en tid kan tiderna tillfälligt vara slut. När mer vaccin kommer släpps åter vaccinationstider för vaccinet mot covid-19.

Den som är 50 år eller äldre kan också göra en intresseanmälan för att finnas med på en reservlista.

Till P4 Kalmar säger vaccinationsamordnaren Marie Ragnarsson att alla i länet kan komma att vara fullvaccinerade i sommar.

Simon Henriksson simon.henriksson@dagensvimmerby.se 076 815 45 71

