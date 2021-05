Testkapaciteten utökas på nytt. Foto: MostPhotos

Testkapaciteten i länet utökas på nytt

Den totala testkapaciteten för covid-19 utökas igen i Kalmar län. Två nya utlämningsställen öppnas.

Utlämningsställena kommer att drivas av Infosolutions och finnas intil hälsocentralen i Löttorp på norra Öland och intill asyl- och flyktinghälsovården på Rimsmedsvägen i Berga centrum i Kalmar.

Dessa kommer ha öppet till 31 augusti i år.

"Liksom med all egenprovtagning krävs att den som har symtom och vill provta sig loggar in på 1177.se och beställer provtagning och bokar en tid. All ut- och inlämning sker utomhus och det finns inget krav på ombud för att hämta provtagningskitet", skriver regionen.

Regionens totala testkapacitet beräknas efter denna utökning ligga på 17 500 prover per vecka. 12 600 av dessa är direkt vikta för allmänheten.

